El alcalde de Utrera sobre la situación sanitaria en Sevilla: "Que casi la totalidad de alcaldes se unan evidencia la magnitud del problema"

- Primer acto de la plataforma con cerca de 90 alcaldes, ¿qué impresión se lleva como precursor de este movimiento"

- Estamos muy satisfechos. El de ayer fue un día histórico. No se recuerda una concentración de tantos alcaldes de tan distintos signos políticos con una misma causa común. Que la situación sanitaria actual haya concentrado a 89 alcaldes de 106 que tiene la provincia deja muy claro que estamos ante un problema de primera magnitud. Y esperamos seguir creciendo.

- ¿Cuál diría en pocas palabras que es la situación sanitaria en la provincia?

Creemos que esto se ha ido de las manos y que antes de que sea demasiado tarde hay que poner soluciones ya encima de la mesa. Estamos ante una situación sanitaria caótica y no es fruto de la sexta ola de Covid. Es un problema estructural que se veía venir desde hace mucho tiempo.

- ¿Qué esperáis de esta plataforma a corto plazo?

- Yo creo que ya hemos dado un paso muy importante y es que el problema sea visible y se empiece a hablar de él. Era uno de los objetivos y es algo muy importante porque no se puede quedar en pensar que es algo que sólo afecta a mi centro, es un caos generalizado. Se ha convertido en un problema estructural y mientras no se reconozca, no se van a poner soluciones. También consideramos que, de manera urgente, es necesaria una actuación para que no se nos caiga de manera definitiva la Atención Primaria y para que los hospitales también puedan respirar, y eso pasa, fundamentalmente, por contratar profesionales. También creemos que hay que empezar ya a ejecutar un plan de inversión en los centros de salud, de digitalización, de formación profesional, es decir, poner a los centros de salud como columna vertebral del sistema y dar seguridad a los sanitarios para que no se nos vayan.

- Como primera medida exigen una reunión "urgente" con el presidente andaluz, ¿qué tiempos se marca la plataforma?

Vamos a pedir la cita oficialmente, entendemos que debe haber una mínima cortesía para dar tiempo a que se responda y mientras mantendremos la agenda de contactos con todos los agentes sociales para seguir ganando apoyos y si pasado un tiempo no recibimos respuesta , tomaremos ya otra serie de acciones porque consideramos que 90 alcaldes merecemos que nos reciba el presidente de la Junta porque el problema es muy grave.