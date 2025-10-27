Alfonso Javier Ussía Hornedo, premio Alberto Jiménez-Becerril contra el terrorismo

El escritor y periodista Alfonso Javier Ussía Hornedo recibirá el Premio de la Fundación contra el terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, en su IX edición, como reconocimiento a "su labor visibilizando los años oscuros del terrorismo etarra entre las nuevas generaciones", según ha informado esta entidad.

Tras leer en una encuesta que la mayoría de los jóvenes españoles no sabían qué era exactamente ETA y lo que hizo, el escritor madrileño ha decidido darlo a conocer en una tetralogía de novelas donde se sumerge en los conocidos como "años del plomo", según ha explicado la Fundación en un comunicado.

En esa tetralogía ha contado el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil contra la banda terrorista y cómo morían asesinadas víctimas inocentes.

"Es un tema incómodo, pero no se puede ser ambiguo al respecto. Hay que posicionarse, porque el riesgo no es solo olvidar, sino permitir que el relato se reescriba con tintes indulgentes", ha señalado Ussía, quien ha llevado a cabo una labor investigadora sobre el asunto, consultando hemerotecas y recogiendo testimonios de numerosos agentes.

En palabras del presidente de la Fundación, Alberto Jiménez-Becerril García, Alfonso J. Ussía ha demostrado "su empeño para con la verdad, la dignidad y la memoria, lo que le hacen merecedor de este premio, cuyo objetivo es reconocer a aquellas personas que, con la palabra escrita o hablada, recuerdan el sacrificio de las víctimas del terrorismo y defienden los valores por las que fueron asesinadas: la libertad y la democracia en España".

Igualmente, Jiménez-Becerril ha añadido que se trata de una propuesta acertada, ya que premia "a quienes defienden la memoria, la justicia y la incomodidad de recordar, cuando otros prefieren callar".

Su último libro ha sido la novela Borroka, que forma parte de la mencionada tetralogía sobre ETA, donde Ussía recuerda lo que él mismo menciona como "aquellos años oscuros para la democracia española".