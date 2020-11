El alumbrado navideño en Sevilla se encenderá en el puente y "sin avisar"

"Hemos preferido ser prudentes". Así se ha referido este lunes el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al encendido del alumbrado navideño, que en condiciones normales hubiera tenido lugar el último viernes de noviembre, es decir, el pasado día 27, coincidiendo con la jornada norteamericana de descuentos conocida como Black Friday. Sin embargo, el Ayuntamiento hispalense ha querido posponer la fecha y lo hará durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, sin un día concreto y sin avisar, para evitar las aglomeraciones vividas este fin de semana en Madrid y Málaga.

Sin embargo, no es al 100% seguro que las calles de la capital andaluza estén ya encendidas con la decoración navideña durante el próximo puente festivo, de cuatro jornadas (desde el sábado al martes, inclusive). El gobierno local -aunque la opción primera es inaugurarlo durante esa fecha- baraja, incluso, que se posponga al 9 de diciembre, cuando, presumiblemente, la Junta de Andalucía levantará las actuales restricciones establecidas para hacer frente a la segunda ola del Covid.

Sería, por tanto, la primera vez que la ciudad no contaría con este alumbrado para la Inmaculada, fiesta de gran importancia histórica en Sevilla. Una decisión nada extraña si se tiene en cuenta que actualmente, a partir de las 18:00, sólo permanecen abiertos los servicios esenciales, por lo que la mayoría de las calles donde se encuentran instaladas dichas luces tienen los negocios cerrados. El fin primordial de esta iluminación es incentivar las compras y llenar las vías comerciales de público, una situación que, en estos momentos de pandemia, se quiere evitar a toda costa.

Sirva de ejemplo lo ocurrido este fin de semana en ciudades que ha encendido ya la decoración. Los vídeos de las principales calles de Málaga y Madrid atestadas de gente por ver la iluminación se han hecho virales en las redes sociales, donde muchos usuarios han alertado del riesgo de sufrir una tercera ola de Covid con tales aglomeraciones.

Espadas ha pedido "comprensión" a los sevillanos y les ha recordado algo que ya dijo la semana pasada: "No será una Navidad más", al referirse a que no podrá haber libertad plena de movimientos durante esas fechas. "Esto no es una carrera para ver quién enciende la iluminación antes", ha afirmado el regidor hispalense, quien ha hecho hincapié en que se han eliminado todo tipo de añadidos, como hilo musical o actividades que pudieran generar aglomeración de personas en puntos concretos.

El Ayuntamiento no descarta que, una vez encendidas las luces navideñas, se tenga que tomar aplicar algún tipo aforamiento, una opción que el propio alcalde ha definido de "compleja" por lo difícil que resulta "controlar los flujos de personas en la calle", especialmente si finalmente la Junta alarga el horario de apertura de los comercios más allá de las seis de la tarde, cuando muchos sevillanos acaban la jornada laboral.