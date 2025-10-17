Álvaro Pascual, investigador del Hospital Macarena: "Trabajamos en un proyecto con un gran interés mundial"

El jefe de Microbiología del Virgen Macarena, Álvaro Pascual, entra en la lista mundial de científicos más influyentes

La ciencia andaluza está de enhorabuena. El doctor Álvaro Pascual, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido incluido entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo según el prestigioso ranking de la Universidad de Stanford. Con más de tres décadas dedicadas al estudio de la resistencia a los antibióticos, Pascual se ha convertido en una referencia internacional en su campo. Hablamos con él sobre este reconocimiento, los retos de la microbiología actual y el futuro de la investigación biomédica.

Pregunta.¿Qué significa para usted estar incluido en una lista tan influyente como la de Stanford?

Respuesta.Para mí, estar en esta lista significa el reconocimiento a un trabajo de muchos años que, evidentemente, no es individual. Es el resultado del esfuerzo de un grupo de personas que durante décadas hemos trabajado en el tema de la resistencia antibiótica. Han sido muchos proyectos, publicaciones y colaboraciones, y afortunadamente ese trabajo ha sido reconocido en la lista de Stanford, dentro de ese 2% de profesionales que han marcado de alguna manera el camino en esta especialidad.

P.Su trayectoria está asociada a la excelencia investigadora, con varios premios en los últimos años. ¿Cuál diría que ha sido la clave de su carrera?

R.Creo que la clave ha sido saberme rodear de personas competentes que han sabido llevar adelante un proyecto común. Tengo la fortuna de coordinar un grupo de investigación muy importante, en estrecha colaboración con el grupo de Enfermedades Infecciosas del doctor Jesús Rodríguez-Baño, que también está incluido en la lista de Stanford. Juntos hemos trabajado de forma multidisciplinar en un ámbito de enorme interés para la salud pública mundial: la resistencia antibiótica.

La clave ha sido saberme rodear de personas competentes — Álvaro Pascual - Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen Macarena

P.¿Qué papel han jugado el Hospital Virgen Macarena y la Universidad de Sevilla en su trayectoria?

R.Dirijo un grupo mixto que pertenece tanto a la Universidad de Sevilla como al Hospital Universitario Virgen Macarena. Las instalaciones de ambas instituciones están muy cerca, lo que facilita que trabajemos conjuntamente y de manera coordinada. Tenemos el apoyo de las dos partes y, en el caso del Virgen Macarena, puedo decir que el respaldo a la investigación es incuestionable.

P.¿Qué avances recientes destacaría en la lucha contra las bacterias multirresistentes?

R.Como las bacterias se hacen resistentes a muchos antibióticos, no basta con desarrollar nuevos. En los últimos años hemos tenido que recuperar antibióticos antiguos, "guardados en el baúl de la abuela", y optimizarlos para poder tratar infecciones graves causadas por estas bacterias. Gran parte de la aportación de nuestro grupo y del de Enfermedades Infecciosas ha sido precisamente rescatar esos fármacos y demostrar su utilidad clínica.

P.¿Cuáles son los principales retos para impulsar la investigación en los servicios clínicos hospitalarios?

R.Lo más importante es contar con apoyo institucional y con recursos. Es cierto que a los investigadores siempre nos parecen pocos, pero debo reconocer que en Andalucía disponemos de fuentes de financiación interesantes en el ámbito sanitario, que nos están permitiendo mantener un nivel competitivo y seguir adelante con nuestro trabajo.

En Andalucía disponemos de fuentes de financiación interesantes en el ámbito sanitario — Álvaro Pascual - Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen Macarena

P.¿Cómo imagina el futuro de la microbiología dentro de diez años?

R.Estamos viviendo un cambio radical. El COVID-19 supuso un antes y un después en la tecnología aplicada al diagnóstico. Hoy casi todo es automatizado, molecular, basado en secuenciación genética. Ha habido un cambio de paradigma que se va a reflejar en los próximos años y que, sin duda, transformará nuestra profesión.

P.Más allá de los logros científicos, ¿qué le motiva cada día para seguir trabajando?

R.Yo ya tengo una edad, pero la motivación principal es ver que vas consiguiendo los objetivos que te vas planteando y sobre todo que personas que se unieron a tu proyecto común van lanzándose en sus propias trayectorias y creando sus propios grupos. Eso es lo que a mí particularmente me produce mayor satisfacción.

Desde su laboratorio en el Virgen Macarena, Álvaro Pascual continúa guiando a nuevas generaciones en la batalla contra las bacterias multirresistentes. Un reto que, como él mismo resume, solo se puede ganar trabajando juntos.