“La ampliación del Museo de Bellas Artes en Monsalves ya está en marcha”

No son pocos los retos turísticos o culturales a los que se enfrenta el economista Arturo Bernal (1966). Este funcionario de Hacienda en excedencia es el responsable desde el año 2022 de la importante cartera que engloba el Turismo, la Cultura y el Deporte. En esta entrevista en clave sevillana, este malagueño nacido en Huesca responde a cuestiones tan relevantes como cuáles serán los usos de las Atarazanas. Asegura que la tan necesaria ampliación del Bellas Artes es una de sus obsesiones y ya está en marcha. Arroja luz sobre el ansiado vuelo que conecte la capital de Andalucía con los Estados Unidos. O destaca las bondades del decreto que busca regular los pisos turísticos.

Las obras de las Atarazanas siguen envueltas en una polémica por el reformado del proyecto que se ha hecho. Adepa amenaza con nuevas acciones legales.

Con Adepa la relación que tenemos es absolutamente normal. Nosotros hemos mantenido los compromisos que adquirimos. Lo que yo creo es que este desconcierto se ha producido porque Adepa no tiene todas las claves, pero no hay ningún tipo de incumplimiento sobre los acuerdos. El proyecto que estamos siguiendo es el que hay. Ciertamente en primera instancia tenía unas dimensiones que por presupuesto en su momento sólo se podía abordar una parte. Ahora hemos acordado ir al máximo de lo que nos permitía ese proyecto con la incorporación también de Cajasol que es la entidad que tiene la concesión de la gestión del espacio. Estamos viendo los diferentes contenidos que se pueden introducir y tenemos una cierta sintonía. Tenemos acordada una reunión con Adepa. Tengo mucho interés porque creo que el descontento que tienen se basa más el desconocimiento de lo que se está haciendo.

Se ha especulado mucho con el uso que se le va a dar. ¿Qué puede avanzar?

Estamos trabajando en el contenido. La Junta, como propietaria del edificio, tiene el máximo interés en que la rehabilitación sea en el mayor grado posible. Los contenidos los estamos acordando con Cajasol. Tendrán que ver necesariamente con ese papel que Sevilla tuvo en esa época histórica. Pero no todo tiene que estar en torno al comercio o los barcos. Creo que la actividad artística, que también refleja lo que Sevilla fue en aquella época, tiene que estar presente. Por eso es importante que sepamos vincular el espacio a ese gran fenómeno que fue la Sevilla capital del mundo, un momento singular en la vida de Europa y esa visión trasatlántica y en su regreso a Europa. Todo eso va a quedar reflejado tanto en lo artístico, como en lo comercial, como mostrando la historia del astillero que fue.

¿Qué ha pasado con la excavación que iba a enseñar la verdadera dimensión del edificio?

Todas las propuestas que se hacían en el acuerdo del año 2017 han sido desarrolladas. Es cierto que cuando se ha excavado hemos visto que estaba el agua. No se podía excavar nada más. Las catas arqueológicas que se han hecho también demuestran que no hay nada más.

Las obras han provocado, presuntamente, importantes daños en el anexo Hospital de la Caridad. ¿Se van a hacer cargo de ello?

En esta caso nos encontramos con dos tesis opuestas que están defendidas con estudios técnicos contundentes. En la Caridad se observan dos tipos de daños. Unos están en la fachada y otros en zonas interiores. En todo caso, desde la Junta de Andalucía, entendiendo que es un espacio patrimonial de primer orden que nos interesa conservar, hemos dicho que nos haremos cargo de esta actuación y no entraremos a valorar la exactitud de un informe u otro. Eso sería entrar en una guerra estéril porque al final el objetivo que tiene esta consejería es el de conservar el patrimonio y la Caridad tiene una gran relevancia histórica. ¿Eso significa que estamos de acuerdo en que los daños que se han generado en la Caridad son por las obra de las Atarazanas? No estamos absolutamente seguros.

¿Para cuándo estarán?

La terminación de las obras está prevista para la segunda quincena de junio. En cuanto a la Caridad, una vez que estén listas estas obras empezaremos a resolverlo para evitar que haya alguna actuación posterior que pueda estropear el trabajo ya iniciado. Es bueno que todos los movimientos que puedan producir en torno a suelos y pilares y que puedan generar esas grietas se queden estabilizados y a partir de ahí comenzaremos. Ese fue el acuerdo que le propusimos a la Caridad pero creo que hubo cierta incertidumbre y pensaron que no íbamos a actuar. Además, si hay sospechas de que el colector existe puede tener algo que ver se tendrá que arreglar porque sino volverá a agrietarse.

Una de las eternas tareas pendientes en Sevilla es la ampliación del Museo de Bellas Artes. ¿Tiene buenas noticias?

Esta consejería quiere ser la que acabe con ese déficit. Sin duda, la ampliación está prevista en Monsalves, como se planteó originalmente. El objetivo es darle mayor facilidad a la visita, abriendo otras entradas, pudiendo tener otras estancias para diferentes tipos de exposiciones, zonas para investigación, ampliar el espacio administrativo o el laboratorio de rehabilitación, investigación y documentación… En definitiva, convertir el Museo de Bellas Artes de Sevilla en un espacio moderno. La ampliación podría haber sido en cualquier sitio, ciertamente, pero creo que la natural ampliación es Monsalves. Esa es nuestra intención. Estamos trabajando ahora en los programas necesarios para ello, que son los que tienen que ver con el aspecto institucional y el de necesidades, dos elementos básicos. En ello estamos inmersos. Ya podemos decir que la ampliación está en marcha. Ya he tenido un par de reuniones con el ministro Urtasun para decirle que el planteamiento que tenía el ministro Iceta no me parecía razonable. Él nos decía que primero hiciéramos el Arqueológico y después el Bellas Artes. No tiene sentido que Sevilla no pueda disfrutar de estos dos museos hasta, ¿cuándo? Hay que ser serios. Vamos a trabajar al máximo con unos equipos. Podemos empezar paralelamente a adecuar Monsalves. La ampliación del Bellas Artes debería coincidir en plazo de ejecución con el Arqueológico, y a su terminación, prevista para 2027, disponer de ambos espacios en perfecto estado de revista como merece Sevilla y los dos museos nacionales más importantes después del Prado y del Arqueológico Nacional. Lo razonable es que las obras no se eternicen. He tenido la oportunidad de hablar dos veces con el ministro y creo que antes del mes de febrero, según su compromiso, volveremos a hablar para incluso determinar un calendario de actuaciones para ambos museos.

Le leí unas declaraciones en las que afirmaba que hay que hacer los museos más atractivos porque no tenían suficientes visitas. Los museos de Sevilla siguen registrando unas cifras muy discretas. En 2023, el CAAC apenas 170.000 y el Bellas Artes, en teoría la segunda pinacoteca de España, 286.000.

Además, el Arqueológico está en proceso de rehabilitación. Los museos tienen que entender que deben adaptarse a nuevos públicos y a nuevos usos. Sino tienen interactividad, elementos tecnológicos que atraigan a los nuevos públicos poco a poco irán perdiendo interés. En conjuntos y enclaves, donde hemos tenido un año muy bueno, se ha hecho una actividad paralela a lo que es la propia difusión de su patrimonio. Esa ha sido la clave. En el caso de los museos tenemos que ir en la línea sin que se produzca una colisión con los objetivos de difusión cultural o de su colección permanente. Nuestro objetivo es darle la mayor difusión a nuestros elementos artísticos y culturales y que también sean conocidos por los extranjeros y turistas. Digo esto porque muchas veces los tratamos como si fueran elementos que vinieran a pervertir la cultura. Precisamente viene por esto. Tenemos la garantía de que lo van a difundir.

Pago de una entrada en los museos

¿Qué pasó con la idea de cobrar una entrada?

El planteamiento de entrada es que un museo debe ser una propuesta sostenible en el tiempo. Eso sería bueno por diferentes motivos, entre ellos porque lo que no cuesta no se valora. Cuando uno va a un museo y paga una entrada se convierte en crítico y eso es muy bueno porque nos ayuda a entender cuáles son las expectativas o los déficits. Nos interesa esa visión crítica, de cliente. La cultura tiene que empezar a ser sostenible. Y eso pasa también por lo económico. Si logramos como en otros lugares del mundo que se cobre una entrada por ese servicio al final traerá cosas positivas. Esto se hará teniendo en cuenta las particularidades, como que el público local siga entrando gratis, que haya entradas reducidas o unos días de acceso libre, como ahora.

Hablemos de Itálica y su proyecto para ser Patrimonio de la Humanidad. La Junta ha asumido este reto tras el excelente trabajo de Civisur. ¿Qué pasos vienen ahora?

Civisur ha hecho un trabajo excelente. En todo este tiempo hemos estado trabajando con ellos. Los trabajos que vienen ahora se encuentran protocolizados en ese procedimiento que tenemos con Icomos. Hay un calendario para presentar el proyecto a la comisión de Patrimonio Nacional que es la que toma la decisión de presentarlo a la Unesco. Hay que buscar la ventana adecuada para ello. Actualmente tenemos la de Itálica en un estado muy avanzado de tramitación y también está la del Olivar de Jaén o el Paisaje Urbano de Carmona. Habrá que irlo conjugando en función de la antigüedad en la Lista Indicativa.

Los obispos del Sur tenían planeada la serie de exposiciones Imago Solis, pero la pandemia lo truncó. Sería algo muy interesante para la comunidad. ¿Habrá apoyo por la Junta si se retoma?

La posición de la Junta de Andalucía con el arte sacro ha quedado clara, a diferencia de lo que ha pasado anteriormente. El arte sacro es una parte fundamental de la identidad cultural de Andalucía. Desde aquí se conquistó Europa y el mundo gracias al arte sacro. Gracias a que Sevilla era el centro del mundo pudimos atraer a los mejores artistas. Desde aquí se exportaba a todo el mundo. Esa idea se planteó en su momento pero no se ha vuelto a hacer. A mí no me parece mal. De hecho, nuestro Plan Andaluz del Arte Sacro prevé una línea de actuación en este sentido. El arte sacro no es importante sólo desde el punto de vista turístico sino también desde el cultural porque resalta a muchos de los creadores a los que se reconoce. Estamos viviendo un segundo renacimiento del arte sacro andaluz.

Este año se celebra el 425 aniversario del nacimiento de Velázquez, un andaluz y artista universal ¿Hay previsto hacer algo?

Déjeme que sorprendamos a todos los sevillanos. Lo dejo ahí.

Hablemos de turismo. ¿Por qué no da margen a las ciudades que quieran a implantar la tasa turística?

Es problema es que la financiación que reciben los ayuntamientos y las entidades locales es insuficiente estructuralmente. Es algo de hace muchos años. En Andalucía perdemos en torno a 1.400 millones de euros al año. Ese mismo problema lo tenemos a nivel local con el agravante de que los servicios que dan los ayuntamientos son muy elevados. De los ingresos del Estado sólo se dedica un 15% a la financiación de los Ayuntamiento. No parece razonable. Ese es el problema real. Si me permite la expresión la tasa sería resolver con pastillas algo que necesita de una operación. En la tasa, en cualquier caso, no tenemos una posición rígida. Si al final los empresarios y el sector turístico entiende que es una solución para mejorar la calidad del turismo y darle sostenibilidad y modernidad nos sentaremos con ellos en la mesa para darle la mejor solución. Pero estoy seguro de que no creen que la tasa sea la solución, porque así nos lo reiteran. Es la revisión y actualización del modelo de financiación local. Los turistas ya pagan impuestos.

Recientemente se ha aprobado el decreto que busca regular los pisos turísticos. Ha hablado usted en más de una ocasión de una regulación cualitativa más que cuantitativa. Algunos sectores advierten que no va a frenar el crecimiento de estos alojamientos o el progresivo vaciamiento de los residentes en los centros históricos de las capitales.

Este decreto nace del consenso y eso es muy importante: hoteleros, gestores profesionales de viviendas turísticas, ciudadanos a través de los administradores de fincas y las plataformas que comercializan. Están de acuerdo en que este decreto supone un caso único en el mundo. Las plataformas nos han pedido permiso para utilizar este decreto como elemento de referencia y de buena reglamentación. No era una cuestión de prohibir o fomentar. Era una cuestión de regular. Nuestra competencia es sobre la calidad y la ordenación de los servicios. Ordenamos calidad y prestación de servicios. Que haya más o menos pisos o en determinadas zonas corresponde a los ayuntamientos. Hemos utilizado el decreto para aclarar esta cuestión. Más allá de eso hemos sido profundos. Por ejemplo, determinar un mínimo de metros cuadrados por persona o por alojamiento, accesibilidad, climatización, el ajuar doméstico... Se harán inspecciones y serán eliminados aquellos que no tengan esas calidades, pero le hemos dado un plazo de un año para quien tenga esa inversión hecha la pueda adecuar. Pero más importante es la identificación del gestor profesional, de la empresa explotadora. Hasta ahora cuando alguien hacía ruido no sabíamos a quién llamar. Ahora está identificado el responsable ante la administración y ante terceros. En todo caso, si miramos las estadísticas de los últimos dos años la incidencia real de los pisos turístico en la convivencia vecinal los casos no superan el 0,5%. Si además pedimos esos niveles de calidad para una vivienda eso va asociado a un precio mayor y a una selección del cliente. Eso también lo regula indirectamente el decreto.

"Miami, Houston, Boston, Chicago, Los Ángeles, San Francisco... son posibles destinos para el vuelo con Sevilla”

Otra reivindicación de Sevilla es un vuelo directo con Estados Unidos. ¿Cuándo habrá por fin una conexión teniendo en cuenta que la conexión con Nueva York se la quedó Málaga?

En este tema operamos a través de los comités de conectividad aeroportuaria. Tenemos que ser discretos en las negociaciones. Mi opinión es que las compañías aéreas cuando funcionan con territorios tienden a establecer puntos para cada uno de los orígenes. Si ya hay una compañía que opera con Andalucía desde Nueva York no tiene sentido que busquen otra operativa desde este lugar. Una vez que se concretó este vuelo con Málaga, que entendemos que en 2025 podría tener vuelo diario, quedan otros destinos muy interesantes para Andalucía y que tienen que ver con los movimientos que hemos hecho últimamente para mostrar Andalucía a los Estados Unidos como un mercado preferente para ellos. Los Latin Grammy estaban perfectamente enfocados a lo que buscábamos: esa posición de relevancia de Andalucía a través de Sevilla en el mercado norteamericano en el Sur. No sólo hablamos de Miami, de Houston u otros estados limítrofes. También tenemos el norte, a través de Boston, Chicago o aeropuertos en Canadá; o el oeste con Los Ángeles o San Francisco. Todos esos orígenes son posibles para el destino Sevilla. Tampoco nos olvidemos que no sólo estamos centrados en Estados Unidos. También en la zona de Asia y Asia Pacífico, sin olvidar nuestro mercado más potente que es España y Europa. Eso hay que consolidarlo pero hay mucha competencia. Por cierto, una muestra del interés de la Junta es que las dos principales citas de la promoción de la conectividad internacional que se celebran en el mundo se van a hacer en Granada en 2024 y en Sevilla, en 2025: CAPA y ROUTES. También nos interesan mucho los mercados de Corea del Sur, Japón, China, India, Filipina, Malasia o Singapur. Ahí habrá crecimientos muy importantes.

¿Qué le parece que el stand de la capital de Andalucía en Fitur no estuviera en el Pabellón de Andalucía?

Yo le pedí en varias ocasiones al alcalde que estuviéramos juntos como otras ciudades que en su momento decidieron marcharse. Enseñándoles el proyecto que teníamos para 2024 todas decidieron volver: Málaga, Córdoba, Jerez, Marbella… El caso de Sevilla ha sido al contrario. Sanz prometió en la campaña que iba a ir sola basándose en las circunstancias anteriores. Yo le dije que podía disponer una stand propio. Teníamos un pabellón entero. Pero por esa promesa electoral decidió quedarse fuera. Ahora parece que sigue en la misma posición para próximas ediciones, pero mi compromiso con Andalucía es que se incorpore Sevilla. Nos quedamos como huérfanos de padre o madre. Para 2025 haremos todo el esfuerzo para que vuelva a casa.