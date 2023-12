La Junta se hará cargo de la reparación de las grietas del Hospital de la Caridad

Una importante actuación. La Junta de Andalucía se hará cargo de la reparación de las fisuras aparecidas en el Hospital de la Caridad como consecuencia, supuestamente, de las obras en las Reales Atarazanas. Los trabajos en el antiguo astillero medieval habría provocado la aparición e más de 300 fisuras tanto en el exterior de la iglesia de San Jorge, como en su interior y en el resto del hospital, que se encuentra en varias de las antiguas naves de las Atarazanas. Por otra parte, el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer una salvedad a una ayuda excepcional de 1,5 millones de euros concedida por la administración andaluza a la Fundación Bancaria La Caixa, para cubrir el “sobrecoste” de las obras en las Atarazanas debido, sobre todo, al precio de los materiales.

La aparición de las grietas en el Hospital de la Caridad encendió todas las alarmas. Algunos especialistas, como los miembros de Adepa, vincularon directamente este hecho a las obras de las Reales Atarazanas. Desde que se tuvo conocimiento de ello se ha venido trabajando para su reparación. El proyecto redactado por los arquitectos fijaba el coste de la intervención para subsanar las más de 300 fisuras y grietas en una cantidad próxima a los dos millones de euros. Según ha podido confirmar este periódico por fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, será la Junta la que se haga cargo del problema. De hecho, este departamento ya ha aprobado tanto el presupuesto como el proyecto de intervención a pesar de que, advierten, no se ha podido evidenciar que la aparición de las grietas estén directamente relacionadas con las obras que se realizan en las Atarazanas desde hace ahora dos años.

Por otra parte, el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer miércoles una salvedad a una ayuda excepcional de 1,5 millones de euros concedida por la administración andaluza a la Fundación Bancaria La Caixa, para cubrir el “sobrecoste” surgido en la ejecución del proyecto de rehabilitación de las Atarazanas. Concretamente, la ayuda vendría a satisfacer el aumento del coste de los materiales. El proyecto de restauración, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y cuyas obras comenzaron a finales de 2021 aunque fueron presentadas en febrero de 2022, contemplaba una inversión de 20,2 millones de euros cofinanciados entre la Junta de Andalucía, como titular del monumento desde que lo recibió de manos de Defensa en 1993, y la Fundación La Caixa como adjudicataria de su gestión, cuya aportación inicial suponía unos once millones de euros para las actuaciones.

Reapertura a lo largo de 2024

La ejecución de las obras en el astillero marchan según los plazos previsto y la reapertura se podrá realizar a lo largo de 2024, tal como se anunció en su momento. Pese al avance de la rehabilitación, aún no se han definido los usos finales que tendrá el edificio. En el año 2014 se definió que las Atarazanas iban a convertirse un centro cultural dedicado al diálogo con América que ensalzara la vocación atlántica y descubridora de la ciudad. Este destino era el aceptado por prácticamente todos los agentes culturales de la ciudad. Pero recientemente, como publicó este periódico, se ha planteado la posibilidad de que las Atarazanas acogieran el gran centro de arte contemporáneo de la ciudad. En cualquier caso, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, ha advertido que hasta que no se terminen las obras no se acordará el uso definitivo.

El proyecto básico y de ejecución de conservación y adecuación para el nuevo centro cultural promovido por La Caixa y cuya gestión corresponderá a la Fundación Cajasol no sólo contempla la preservación del astillero alfonsí, sino que persigue crear un nuevo contenedor cultural que permitirá la reactivación del barrio del Arenal, la aproximación del conjunto monumental (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) al río, generando nuevos flujos turísticos, culturales y económicos. El proyecto, entre otras actuaciones de calado, contempla abrir visualmente las Atarazanas a la calle Dos de Mayo. Por su parte, el Ayuntamiento anunció que se aprovechará para acometer una importante transformación de la calle Dos de Mayo –que será el nexo de unión entre la ciudad y el edificio– que será reurbanizada y peatonalizada.