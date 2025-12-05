Antonio Pulido: "La Fundación Cajasol no necesita endeudarse para comprar Torre Sevilla"

Al rascacielos Torre Sevilla, propiedad de Caixabank, le han salido varios pretendientes. Uno de ellos es la Fundación Cajasol, cuyo presidente, Antonio Pulido, ha pedido a la entidad financiera catalana que incluya a la entidad social en el proceso de venta del complejo inmobiliario, valorado en 140 millones de euros, que incluye oficinas, un hotel y un centro comercial. Pulido ha despejado dudas sobre la capacidad de la fundación para adquirir Torre Sevilla al decir que "Cajasol no necesita endeudarse para comprarla. Tenemos fondos".

Ha recordado Pulido que la Fundación Cajasol es propietaria del 0,97% de CaixaBank, con lo que su paquete accionarial está valorado en más de 700 millones de euros. "Queremos diversificar nuestra cartera de activos. Actualmente tenemos más de 50 millones de acciones de CaixaBank, cuya cotización está en 10 euros". Su cartera de valores incluye acciones del Santander, Telefónica o Gas Naturales, entre otras compañías del Íbex 35. Dispone además de Letras del Tesoro que están a punto de vencer. En su portafolio de activos inmobiliarios hay numerosos edificios repartidos en Andalucía, entre ellos colegios y algunos inmuebles alquilados a hoteles, comercios, bancos o empresas. "Ahora estamos construyendo dos hoteles en Jerez de la Frontera", ha añadido.

"Tenemos un plan financiero que podemos usar sin necesidad de recurrir a financiación exterior para comprar Torre Sevilla", ha indicado Antonio Pulido, quien asegura haber contactado "con el primer nivel" de CaixaBank, sin dar nombres, para comunicarle su interés por entrar en el proceso competitivo de venta del inmueble. "Yo tengo una comunicación fluida con CaixaBank", ha añadido el presidente de la Fundación Cajasol, quien ha recordado que ha sido consejero de la entidad financiera catalana hasta 2017.

Rascacielos Torre Sevilla, ubicado en la isla de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez

Admite Pulido que CaixaBank le había comunicado que el proceso de venta estaba casi cerrado por un precio de 130 millones de euros, "pero -apunta- todo el mundo sabe que eso se puede romper en la notaría, en el último momento". Afirma que "nosotros no sabíamos que Torre Sevilla estaba en venta porque si lo hubiéramos sabido, hubiéramos presentado una oferta antes. Lo hemos hecho cuando nos hemos enterado por Diario de Sevilla que el fondo Argis estaba negociando la compra".

¿Por qué la Fundación Cajasol quiere hacerse con Torre Sevilla? "Es un inmueble emblemático. Yo fui quien lo promovió, quien contrató a Cesar Pelli para que diseñar el rascacielos, quien puso la primera primera y quien contrató a las empresas que trabajaron allí hasta que en 2012 se produjo la fusión de Cajasol con CaixaBank. De hecho, yo presidí el consejo de administración de Puerto Triana, sociedad propietaria del complejo inmobiliario", contesta.

Por otra parte, Pulido esgrime otra razón para pujar por el rascacielos: "Hay un discurso imbatible. La inversión de la Fundación Cajasol sería andaluza, y el retorno y rentabilidad quedaría en Andalucía. Nadie se llevaría a Israel (en referencia al fondo Argis) los dividendos que genere el complejo. En otro orden de cosas, defiende la "vocación de permanencia de la fundación, a diferencia de los fondos de inversión, que entran en una empresa pero sólo están entre tres y siete años, como ha sucedido con Ayesa, que por cierto la ha comprado la fundación bancaria BBK, recuperando así la sede para el País Vasco".

Destaca el presidente de la Fundación Cajasol que "si compramos Torre Sevilla, todos los beneficios que generen se destinarán a obra social en Sevilla y Andalucía, razón por la cual el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, apoya la operación que promovemos". Pulido está a la espera de que la Junta de Andalucía se pronuncie igualmente.

El próximo día 16 de diciembre está convocado un patronato de la Fundación Cajasol donde el presidente informará de la carta que se ha enviado a CaixaBank para comunicarle su interés en la compra del complejo Torre Sevilla. Admite que algunos patronos se enteraron por la Prensa de esta operación, de la que informó en la comisión financiera del patronato.