"Pagamos nuestras facturas, pero no tenemos derecho a un bien básico como la luz"

Dieciocho vecinos del Polígono Sur presentaron este miércoles ante la Fiscalía de Sevilla un documento pidiendo la intervención del Ministerio Público en el asunto de los cortes de luz continuos que el barrio lleva años sufriendo. Los afectados creen que estos apagones frecuentes podrían ser constitutivos de algún delito y piden a la Fiscalía que los investigue.

Un grupo de residentes se ha concentrado en la puerta de la Audiencia minutos antes de presentar el escrito. La mayoría de las personas que han protestado contra los cortes de luz eran mujeres, algunas de ellas con camisetas de la plataforma Barrios Hartos, que el verano pasado protagonizó precisamente varias protestas y movilizaciones contra el problema de los apagones.

La portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, Rosario García, destacó que todos los firmantes del documento presentado ante la Fiscalía son vecinos del Polígono Sur que tienen sus contratos en regla con la empresa suministradora de luz, Endesa, y están al corriente de pagos.

"A pesar de ello, sufren apagones continuos. No tienen derecho a tener un bien tan básico como es la luz. Pedimos el amparo de la Fiscalía, que ellos analicen si esto puede llevarse a juicio, porque no es justo que la gente no tenga luz", expuso la representante de esta plataforma que aglutina a diversos colectivos de un barrio que recientemente volvió a repetir como el de menor renta per cápita de España según el Instituto Nacional de Estadística.

Los vecinos rechazan los argumentos de Endesa, que suele alegar la proliferación de las plantaciones de marihuana que han colonizado el barrio desde hace al menos cinco años. "Nosotros no queremos entrar en lo que dice la compañía. Cuando Endesa habla de otros factores, que todo el mundo sabe cuáles son, decimos que no tenemos culpa de eso. Que quien lo tenga que arreglar que lo arregle. Creo que es algo fácil de controlar, que se corte la luz a quien tiene un enganche. Y si es por los cultivos, por favor, en las viviendas no hay que cultivar, que AVRA (la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, titular de la mayoría de los pisos del Polígono Sur) meta mano y las viviendas sean para vivir", añade García.

La representante vecinal culpa a Endesa de la falta de luz. "Endesa es responsable de no dar la luz a los vecinos, no queremos entrar en el tema al que ellos nos quieren llevar. Que no nos cuenten milongas, si yo pago me tienen que dar el servicio que yo pago. Si yo pago, me tienen que dar un servicio. Si no, usted verá, pero no me puede quitar la luz. Por eso decimos que no son cortes, porque un corte es cuando uno no paga y le cortan la luz, aquí son apagones, porque pagamos y no tenemos luz".

La portavoz de la plataforma añadió que hay meses que se va la luz durante "cuatro, cinco y seis días" y que las zonas más afectadas son las barriadas de Murillo, Martínez Montañés y Las Letanías. En Martínez Montañés, sobre todo en la zona conocida popularmente como Las Vegas, hay otro problema añadido, "que es que Endesa no puede dar de alta a los vecinos porque AVRA no los regulariza". La exigencia de una serie de requisitos y documentación que la mayoría de los inquilinos no tienen frena la posibilidad de hacer contratos de la luz tal como marca la legislación actual.

El paso de acudir a la Fiscalía llega después de múltiples instancias a las diferentes administraciones y al Defensor del Pueblo Andaluz, sin que nadie haya hecho nada por solucionar el problema. "Hemos ido a Europa, al Estado, a la Junta y al Ayuntamiento, pero nadie nos ampara. Hemos venido aquí y si no nos echan cuenta, tendremos que recurrir a otros sistemas. Ya veremos", explicó esta mujer, histórica dirigente vecinal del Polígono Sur, reconocida incluso con la medalla de Andalucía.

Los vecinos están asesorados por el abogado ya prejubilado Cristóbal Ráez, que aseguró que "están todos al corriente de pagos y evidentemente hay un incumplimiento contractual por parte de Endesa". "Esto va mucho más allá, la situación sigue, persiste, lleva años así, los cortes no duran media hora, sino varias horas e incluso días completos, ocasionando graves perjuicios a los vecinos del Polígono Sur y otras zonas desfavorecidas de Sevilla. Es terrible", expuso el letrado, que indicó que se "van en conocimiento del fiscal los hechos para que estudie si son constitutivos de algún tipo de delito".

Mientras, los vecinos continuarán con sus movilizaciones. "Aunque Endesa ya ha hecho intervenciones en algunos sitios, precisamente donde no las hace es donde se producen estas incidencias", indicó Manuel, otro vecino que estuvo presente en la concentración ante los juzgados del Prado. "Tienen que poner a funcionar los mecanismos contra el fraude, igual que si se produce un robo en unos grandes almacenes y los vigilantes detienen al ladrón", añadió este vecino, que explicó que el verano se presenta "como el invierno, pues es cuando hay temperaturas extremas cuando se producen los picos de demanda", y por tanto los apagones.