Aparece una parihuela 'aparcada' en la barriada El Zodiaco

En Sevilla, cualquier espacio puede transformarse en escenario insólito. Esta vez ha ocurrido en la barriada de El Zodiaco, donde ha aparecido una parihuela de ensayo procesional ocupando dos plazas de aparcamiento privadas, para asombro de los vecinos.

La estructura, utilizada habitualmente por cuadrillas de costaleros para ensayar durante la Cuaresma, ha sido abandonada en plena vía interna del residencial, sin que hasta el momento nadie se haya hecho responsable de ella. La situación, aunque anecdótica a primera vista, ha generado molestias y enfado entre los residentes.

La intercomunidad de la barriada ha hecho pública la denuncia a través de su perfil oficial en Facebook, donde compartieron una fotografía del armatoste metálico acompañado de un mensaje claro. "Como no sabemos quién o quiénes son sus propietarios, vamos a proceder a su denuncia". La publicación también recurría a la ironía para describir la escena. "No hay medios ni costaleros para ubicarlo fuera del aparcamiento".

Como era de esperar, la escena no ha pasado desapercibida en redes sociales, especialmente después de que el escritor y comunicador Julio Muñoz Gijón, más conocido como El Rancio sevillano, compartiera la imagen añadiendo: "“De verdad que esto SOLO PASA en Sevilla".

Las respuestas no se hicieron esperar y el suceso se convirtió en un ejemplo perfecto del peculiar costumbrismo sevillano digital. "La pones en Wallapop y la vendes en dos horas", escribía un usuario tras la publicación. "A ver qué cuadrilla la mueve ahora con 40 grados y sin música", añadía otro. "El de la parihuela pensando ¿dónde la aparqué ayer…?", es otro de los mensajes.

A pesar de las bromas, los vecinos no han quitado hierro al asunto. Desde la comunidad se pide colaboración ciudadana para identificar al dueño de la estructura, y no se descarta proceder al desmontaje forzoso si en los próximos días no se resuelve el misterio.