El apoyo de Vox permitirá a Sanz sacar adelante las ordenanzas fiscales

Vox sacará de nuevo las castañas del fuego a José Luis Sanz el próximo martes. En la comisión de Hacienda que se ha celebrado esta mañana para abordar las enmiendas a las ordenanzas fiscales, el gobierno municipal ha aceptado tres de las cinco propuestas planteadas por la formación de Santiago Abascal.

Esto se traduce en que el alcalde sacará adelante los precios de la ciudad para el año que viene gracias al respaldo de los tres concejales de Vox. El Pleno tendrá lugar la semana que viene.

Desde la formación aseguran que su objetivo es incorporar a las ordenanzas fiscales de 2025 algunas de sus reivindicaciones históricas tendentes a "aliviar" la carga fiscal que padecen las familias, así como "frenar las políticas socialistas" en las mismas. En la comisión de Hacienda fueron aprobadas la mayor parte de las enmiendas de Vox, como la bonificación del IBI para familias numerosas, la modificación del cómputo del número de inmuebles de los sujetos pasivos para poder ser beneficiario de la bonificación para las familias numerosas de la que se excluirá la vivienda habitual, así como la derogación del artículo 11 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles que hace referencia al recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial desocupados.

La portavoz Cristina Peláez ha manifestado al respecto que "el cambio de rumbo del PP obedece en gran medida a que el gobierno es consciente de que las propuestas de Vox benefician al conjunto de los sevillanos y, por ende, a la ciudad". "Rebajar las tasas y tributos desde el sentido común sólo puede suponer beneficios, mientras que otras políticas, como las de la izquierda, se han demostrado no sólo inútiles sino lesivas para los sevillanos y a la postre para las arcas públicas", ha apostillado.

Asimismo, ha querido dejar claro que no sólo van a defender sus propuestas para "intentar evitar el infierno fiscal al que nos someten socialistas y comunistas", sino que "vamos a protegernos de ellas utilizando nuestros votos y la influencia que podamos ejercer en este Ayuntamiento", ha aseverado. En este sentido, Peláez ha incidido en que van a "combatir las políticas de izquierda porque son malas para los sevillanos y a la vista está".

No obstante, "aún queda la aprobación definitiva de las ordenanzas por el Pleno municipal, esperamos que el PP cumpla con su promesa de bajar los impuestos a los sevillanos que es una de nuestras principales reivindicaciones desde que VOX está representado en el Ayuntamiento de Sevilla", ha aclarado. Además, Peláez se ha referido a las enmiendas de Vox aprobadas por la Comisión de Hacienda como "el principio del fin de la persecución a la propiedad privada que viene desde el anterior gobierno socialista y que aún ha tenido reflejo en las ordenanzas fiscales de este 2024 aunque gobierne el PP".

"El alcalde parece que se ha dado cuenta que toda influencia socialista en la gestión de la ciudad no funciona y hace daño, algo que ya sabíamos a ciencia cierta en Vox. En este caso, aplicaremos el dicho popular de que no hay mal que por bien no venga", ha concluido.