Todas las familias numerosas de Sevilla tendrán bonificaciones en el IBI independientemente de su renta

Aplicar bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para todas las familias numerosas, sin atender a su límite de renta, y subir un euro la entrada del Alcázar que se cobra en taquilla para equiparar su precio a la que se vende por internet son algunas de las novedades del proyecto de ordenanzas fiscales de 2025 que propone el gobierno local de José Luis Sanz, según el anuncio realizado este viernes por el concejal de Hacienda, Juan Bueno. Finalmente no se subirá 2,5 euros la entrada del Alcázar.

El alcalde necesita el apoyo de uno de los grupos de la oposición para aprobar estas ordenanzas fiscales que proponen congelar todos los impuestos locales, tasas y precios públicos, a excepción de la entrada del Real Alcázar (que no afecta a los sevillanos) e incorpora también bonificaciones tributarias para los sevillanos que viven en VPO, vecinos afectados por obras, taxistas y comerciantes, para lograr el objetivo de "estimular la economía local y dejar el dinero en el bolsillo de los sevillanos".

Bueno mantuvo que el Ayuntamiento de Sevilla "no sufrirá merma alguna de ingresos" por esta congelación de impuestos y bonificaciones, y aseguró que muy al contrario Sevilla "recaudará más dinero". El delegado rehusó cuantificar esos ingresos de más que percibirá el Ayuntamiento con esta ordenanza fiscal hasta y pidió esperar al cierre de 2024 para divulgar los datos.

Bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

En primer lugar, a las FAMILIAS NUMEROSAS (las que tienen 3 o más hijos) se les compensa con bonificaciones en el IBI independientemente de su nivel de renta para compensar "el gran esfuerzo que las familias numerosas", precisó Bueno. Así pues podrán disfrutar de bonificaciones todas las familias numerosas, ya que se elimina el límite de renta de la unidad familiar, a partir del cual no se podía disfrutar de la bonificación. Se elimina también el límite del valor catastral del Inmueble, a partir del cual no se podía disfrutar de la bonificación.

Los porcentajes de bonificación aplicables a las familias numerosas se amplían en 10 puntos:

Las bonificaciones que están al 90%, se quedan en este máximo legal

Pasan del 75% actual al 85% en 2025

Pasan del 70% actual al 80% en 2025

Pasan del 65% actual al 75% en 2025

"Con estas medidas, las bonificaciones fiscales llegarán a todas las familias numerosas, reconociendo así el gran esfuerzo al que tienen que hacer frente para llevar adelante su proyecto familiar que tanto bien hace a nuestra sociedad", recalcó Bueno.

En segundo lugar, respecto a las VIVIENDAS PÚBLICAS PROTEGIDAS, el gobierno local propone aumentar al máximo legal posible el porcentaje de bonificación de este tipo de viviendas en el IBI. El resultado es que la bonificación se eleva al 50% durante nueve años, y no solo en las seis primeras anualidades. Y saca pecho asegurando que en menos de un año el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de más de 900 viviendas públicas protegidas.

Hasta ahora las VPO se beneficiaban de un 50% de bonificación en el IBI los seis primeros años, y a un 30% (los tres siguientes tres). El cambio es que se se mejoran las bonificaciones en esos 3 últimos años, pasando de un 30% a un 50%.

En tercer lugar. para los COMERCIOS EMBLEMÁTICOS de la ciudad se crea una nueva bonificación en el IBI del 50%.

De esta manera, los comercios que cuenten con el distintivo de la Ordenanza de Establecimientos Emblemáticos de la Ciudad de Sevilla van a contar, por primera vez, con un beneficio fiscal en este caso, una bonificación del 50% en el IBI.

Podrán acogerse a esta nueva Bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para aquéllos locales que por su singularidad y trayectoria histórica forman parte de la esencia e identidad local de nuestro sector comercial y de servicios, y que se configuran como referentes e iconos de la economía local sevillana, teniendo por ello concedido el distintivo de establecimiento emblemático por Ordenanza.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

Quedan fuera de las bonificaciones actualmente vigentes los establecimientos de apartamentos turísticos para que no puedan acogerse a estas bonificaciones en el ICIO. Se añade pues una nueva excepción.

De esta manera, ni viviendas de uso turístico ni ahora establecimientos de apartamentos turísticos podrán acogerse a esta bonificación ya vigente. Esta iniciativa va en la línea de control de los alojamientos turísticos que este gobierno está llevando por primera vez en nuestra ciudad, destacó el edil de Hacienda.

Reducción de la tasa de entrada y salida de vehículos

Para reducir las molestias que ocasionan las obras, el gobierno local compensará los trastornos sufridos en el acceso rodado a su garaje con una reducción de esta tasa. Actualmente existen reducciones en la cuota de la tasas de entrada y salida de vehículos para aquéllas obras públicas promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla que afecten al uso del dominio público.

Debido a las las molestias que las obras pueden suponer en el uso o disfrute autorizado para la entrada y salida de los vehículos en sus viviendas, el gobierno local propone ampliar los porcentajes de reducción actuales y reducir la duración de las obras.

Así para el 2025 propone aumentar los porcentajes de reducción de la tasa:

-Las obras que duren entre tres y seis meses pasarán de una reducción del 25% a un 50%.

-Mientras que las obras que duren más de seis meses, pasarán de una reducción un 50% y 75% a un 100% de la cuota.

Bueno resaltó que que "seguimos poniéndonos del lado de los sevillanos que sufren en primera persona las consecuencias de obras que son beneficiosas para toda la ciudad, pero que inevitablemente suponen una serie de molestias".

Bajar la tasa de reserva de espacio para parada de taxi

Ante la petición de las patronales, el gobierno local propone una bajada la tarifa de licencias con turno único de 32 euros al trimestre y de la tarifa de licencias con turno doble de 64 euros al trimestre, pasando respectivamente a 32 euros y 64 euros anuales.

Bueno explicó que "esta bajada se propone como consecuencia del incremento de los costes económicos experimentados en los dos últimos años por este colectivo, especialmente en materia de seguros obligatorios y con la finalidad de aliviar la rentabilidad económica del sector".

Precio público del Alcázar

La subida de 1 euro de las entradas por taquilla se justifican para equipararlas con el precio de las que se venden por internet. El edil de Hacienda expuso que el Alcázar cobraba las entradas más caras si se adquirían por internet que si se compraban en taquilla. Por tanto, van a terminar con esa diferencia, y las entradas que se vendan en taquilla van a costar lo mismo que las de venta anticipada por internet.

"Con ello pretendemos incentivar al uso de esta venta anticipada, que además nos permite prestar un mejor servicio y evitar las imágenes de las colas en las taquillas. Recordamos, no obstante, que esta subida no va a afectar a los sevillanos, puesto que estos están exentos en el pago de esta tarifa". También recordó que la subida no afecta a los colectivos que están exentos actualmente:

Los visitantes nacidos o residentes en Sevilla

Los menores hasta 13 años , acompañados de una persona mayor de edad.

, acompañados de una persona mayor de edad. La personas con más de un 33% de discapacidad y su acompañante con documento que lo acredite.

y su acompañante con documento que lo acredite. Desempleados de la provincia de Sevilla, debidamente acreditados con la tarjeta de desempleo en vigor.

Fraccionar y aplazar las sanciones en periodo voluntario

Dentro de las modificaciones de la ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección se propone por primera vez la posibilidad de fraccionar y aplazar las sanciones tributarias en periodo voluntario de pago, ampliando así las deudas que pueden ser objeto de pago fraccionado o aplazado por parte del ciudadano.

Hasta ahora solo se podían fraccionar y aplazar las sanciones tributarias en periodo ejecutivo.

Esta propuesta se presenta ahora Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y al Tribunal Económico del Ayuntamiento a la opinión pública un proyecto de ordenanzas fiscales para 2025 que CONGELA TODOS LOS IMPUESTOS LOCALES, TODAS LAS TASAS Y TODOS LOS PRECIOS PÚBLICOS, a excepción de la entrada del Real Alcázar (que no afecta a los sevillanos) E INCORPORA MÁS Y MEJORES BONIFICACIONES TRIBUTARIAS, dirigidas fundamentalmente a las familias numerosas, sevillanos que viven en VPO, vecinos afectados por obras, taxistas, y comerciantes, para lograr el objetivo fundamental de este gobierno: estimular la economía local y dejar el dinero en el bolsillo de los sevillanos.

El año nuevo entra en la capital de Sevilla con una bajada general de impuestos municipales del 1%, y con más bonificaciones para familias en los autobuses urbanos y el tranvía, cambios incluidos en las ordenanzas fiscales de la capital para 2024.

Por contra, el consumidor tendrá que pagar más por usar el taxi y el autobús al aeropuerto de Sevilla y por hacer uso del servicio del cementerio y del Real Alcázar.