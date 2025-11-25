Aprender a decir 'No es amor': estudiantes del Hospital Macarena reflexionan sobre violencia de género

Más de 200 estudiantes en prácticas de enfermería y formación profesional se dieron cita este lunes en el Hospital Virgen Macarena, pero, no para aprender técnicas clínicas ni protocolos médicos, sino cómo identificar y prevenir la violencia de género en parejas jóvenes.

La actividad, organizada por la Comisión de Violencia de Género del hospital con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra cada 25 de noviembre, abordó los primeros indicios de relaciones abusivas y controladoras, mucho antes de que aparezcan los episodios de violencia física que suelen asociarse a esta lacra. "En la gente joven, es fundamental identificar lo que son relaciones de control y abusivas, porque la violencia no siempre se manifiesta con golpes. La agresión psicológica o el chantaje emocional ya son violencia de género", ha explicado Carmen Mejías, jefa de bloque de Obstetricia y organizadora del taller.

Un momento de la jornada, en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena. / M. G.

Durante la sesión, los estudiantes analizaron mensajes y contenidos culturales que normalizan conductas tóxicas como canciones populares, vídeos musicales y frases que justifican actitudes controladoras. También se habló de fenómenos actuales como el sexting y la ciberviolencia, una de las principales causas de agresión entre menores. Al final, los participantes se acercaron a un panel y escribieron mensajes comenzando con la frase "No es amor…", reflexionando sobre comportamientos abusivos que detectan en sus entornos.

Mejías subraya que este tipo de formación no sólo afecta a la vida personal de los jóvenes, sino que tiene un alcance profesional. "Son futuros agentes sanitarios y educadores; su capacidad para detectar señales de violencia de género en sus pacientes o alumnos será crucial", reconoce.

La jefa de bloque del serviciod e Obstetricia y organizadora del taller, Carmen Mejías. / M. G.

En palabras de los organizadores, la jornada ha supuesto "un ejercicio de concienciación y reflexión". "Enseñar a la juventud a reconocer que no todo control o abuso es amor, y ofrecer herramientas para prevenir y actuar ante la violencia de género desde edades tempranas, con información, formación y recursos accesibles a toda la comunidad", sentencia Mejías.

Paralelamente, el hospital ha estrenado un nuevo apartado en su web, Recursos frente a la Violencia de Género, donde cualquier ciudadano puede acceder a información sobre centros sanitarios de referencia, recursos 24 horas y plataformas digitales para descargar aplicaciones o consultar webs especializadas. La iniciativa busca acercar los servicios de prevención y apoyo a quienes los necesiten, cerrando así el círculo de formación y acción.