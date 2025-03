Un arquitecto alerta de las grietas de gran tamaño en el muro de cerramiento de los Jardines del Prado

El arquitecto y catedrático de ingeniería del terreno de la Universidad de Sevilla, Antonio Jaramillo, ha denunciado ante la Gerencia de Urbanismo las grietas del muro perimetral de los Jardines del Prado de la calle Diego de Riaño, de un tamaño tal que cabe una mano completa. El experto lamenta "la total ausencia de respuesta" por parte de la Gerencia de Urbanismo a su denuncia presentada a mediados de febrero en el registro telemático, pese a los "daños importantes" que sufre el cerramiento y pese al riesgo de caída hacia los viandantes, debido a la inclinación importante de la valla hacia el exterior.

Jaramillo ha pedido a la Gerencia medidas urgentes por parte de técnicos municipales para el cierre peatonal de la zona así y para la reparación de las grietas. Acompaña su denuncia con un informe técnico de una veintena de páginas con fotografías realizadas el pasado 13 de febrero.

Este cerramiento se sitúa en la zona del parque que fue ocupada con la construcción de la biblioteca de la arquitecta Zaha Hadid, posteriormente demolida por orden judicial tras una denuncia de los vecinos del barrio.

En la esquina sur este da cuenta de una grieta de anchura superior a los 5 cm. y longitud superior a los 10 metros y de otra grieta de anchura de 2 cm vertical. Algunas piezas de ladrillo están sueltas y es fácil volver a colocarlas “a mano”. Jaramillo ha realizado una prueba con plomada para medir varios puntos del cerramiento, con el resultado de que su giro actual es más de 3 veces el máximo recomendado.

En la interior del parque también se observan grietas de gran tamaño, muro inclinado hacia exterior y mortero en mal estado

El experto recuerda a Urbanismo que el Ayuntamiento de Sevilla también está obligado a mantener adecuadamente los edificios e infraestructuras de su titularidad, según consta en la Ley Urbanística de Andalucía (artículo 144).

Y advierte del peligro de caída del cerramiento hacia el exterior, del peligro de atrapamiento de manos en grietas (especialmente para los niños, al ser un parque público abierto) y avisa de la existencia de ladrillos sueltos por la rotura general de su material.

Se aprecia la escasa calidad de los materiales, en las grietas se ve que tras el ladrillo de revestimiento: el elemento principal es el ladrillo hueco, refiere.

Posibles causas

En su informe, el arquitecto expone tres posibles causas de los daños que presenta el cerramiento de los Jardines del Prado: la naturaleza del terreno expansivo que existe en la zona, los árboles de gran porte situados junto al cerramiento y la escasa calidad constructiva del muro.

• Terreno expansivo en la zona: ejemplos edificio Virgen de la Sierra esquina a Diego de Riaño que va a ser demolido por grietas e inclinación peligrosa del conjunto, edificio municipal de Diego de Riaño demolido (antigua oficina de EMASESA y TUSSAM), edificio entre Virgen de la Sierra y Avenida de Carlos V.

• Árboles de gran porte en el exterior, Diego de Riaño, coincidentes con la zona más dañada y con inversión de pendiente en aceras. Influencia del arbolado hacia cerramiento por no haber tomada las precauciones de profundidad mínima, independencia de humedad, etc. en el cerramiento. Recordar: no es causa del arbolado, sino de construcción del cerramiento deficiente con escasa calidad (ladrillo hueco, cimentación defectuosa).

• Los últimos años las lluvias en Sevilla no han llegado a los 230 litros anuales, muy por debajo de los 550 litros por m2 anuales usuales.

• Escasa calidad constructiva: ladrillos huecos en zona inferior, morteros en mal estado, falta de conexión entre distintos tipos de fábrica.

Posible evolución

El experto asegura en su informe sobre las grietas que la evolución de estas será la de los edificios citados en la zona y a peor, aunque llueva, ya que el terreno no es elástico y apenas recupera un 7-10% de las deformaciones. Las grietas ya existentes, múltiples, provocan puntos débiles y el avance de los daños será geométrico. Avisa de especial peligro para las personas por la evolución de los daños, incluyendo caída por giro hacia Diego de Riaño.

El experto añade que el muro presenta una "daños muy severos" al registrar grietas abiertas de anchura superior a 15 mm y que las reparaciones exigen la reconstrucción parcial o total. Las vigas de tejados y pisos pierden resistencia. Fuertes inclinaciones en los muros que exigen apuntalamiento.