El arzobispo de Sevilla abre la puerta a una posible renuncia del papa Francisco

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha asumido la posibilidad de que el Papa Francisco, de 88 años, pueda renunciar a su ministerio debido a su delicado estado de salud. En una entrevista en Canal Sur Radio, el prelado hispalense ha señalado que, al igual que hizo su antecesor Benedicto XVI, el pontífice podría seguir sus pasos si ve que no puede atender adecuadamente su misión. "Me parece que el Papa Francisco también entraría en esa dinámica. Si ve que no puede atender bien su misión, pues que tanto él como otros papas que vengan puedan dejar el primado".

Saiz Meneses, quien se encuentra en Roma para acudir a la tradicional audiencia de los miércoles acompañado del hermano mayor de la Asunción de Cantillana, ha pedido que "sigamos rezando con toda la fuerza de nuestra fe por la salud del Santo Padre". Además, ha anunciado que a las 15:00 horas celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, junto a la citada hermandad y la Parroquia de Santa María la Blanca de Los Palacios y Villafranca.

Sobre el estado de salud del Papa, el arzobispo ha afirmado que "la situación es de calma y de tranquilidad" en Roma, donde ha encontrado "un ambiente normal, de una cierta preocupación, y de todos rezando por su pronto restablecimiento". Ha recordado que Francisco arrastraba una bronquitis que se ha complicado, derivando en una neumonía bilateral, con las dificultades añadidas de la edad y la falta de una parte de un pulmón desde joven.

"Hoy día, la longevidad ha crecido mucho y con los cuidados médicos se vive mucho tiempo. Entonces, me parece que, tal como el Papa Benedicto en un momento dado vio que sus fuerzas físicas, espiritual y mentalmente estaba muy bien, ya no le daban como para desarrollar este servicio a la Iglesia, porque se requiere una cierta resistencia física para mantener el ritmo de trabajo, me parece que no está en contradicción con el Ministerio Petrino y que podría ser una práctica también", ha afirmado el arzobispo de Sevilla.

El pasado lunes, monseñor Saiz Meneses ya pedía a los fieles diocesanos que elevaran oraciones por la pronta recuperación del Papa, ingresado el viernes en la Clínica Gemelli de Roma por una infección respiratoria. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó de la suspensión de las actividades previstas en la agenda del Pontífice hasta el próximo domingo, tras detectarse dicha infección en los primeros exámenes realizados.