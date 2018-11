Asalto a punta de pistola en un piso de Nervión

Tres personas han asaltado este martes un piso de Nervión a punta de pistola. Lo han hecho abordando a la canguro de las niñas de la familia propietaria de la vivienda, a la que han amenazado con el arma de fuego pese a que iba en ese momento con un bebé. Los ladrones golpearon a la cuidadora y la encerraron con la niña en una habitación del piso durante más de una hora y media. Todo ese tiempo las dos personas estuvieron incomunicadas.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve y cuarto de la mañana de este martes en un piso próximo a la avenida de San Francisco Javier. La canguro había ido a llevar a la hija mayor del matrimonio al colegio y regresaba con la menor, un bebé de corta edad. Cuando se disponía a entrar en el piso, tres personas la abordaron por la espalda y la amenazaron para que les facilitara la entrada en la vivienda.

Los asaltantes le dijeron a la cuidadora que no se girara en ningún momento y que la estaban encañonando con un arma de fuego. Acompañaron esta advertencia con un golpe en la cabeza de la joven, que no puso resistencia y abrió la puerta de la vivienda. Una vez dentro, los ladrones le quitaron el teléfono móvil y la encerraron en una habitación del piso sin teléfono fijo ni conexión a internet, para que no pudiera avisar a la Policía.

La joven permaneció con la bebé durante más de una hora y media. No salió hasta cerciorarse de que los ladrones se habían marchado. Los atracadores tuvieron tiempo para rebuscar en toda la casa y huyeron con una caja fuerte, cuyo contenido no ha trascendido, y con diversas joyas que había en el piso.

Cuando confirmó que no había nadie más en el domicilio, la chica bajó a la calle a pedir ayuda y entró en un establecimiento cercano a la entrada del bloque, donde relató lo ocurrido y desde donde avisaron a la Policía Nacional. Aunque no pudo ver el rostro de los delincuentes, la joven contó que podían ser extranjeros, por el acento, y jóvenes, por el tono de voz.

La Policía Nacional ha abierto una investigación. Un equipo de la Policía Científica ha inspeccionado la vivienda en busca de restos biológicos o vestigios que ayuden a localizar a los asaltantes, mientras que se revisan también las cámaras de vídeo de los establecimientos próximos para tratar de tener alguna imagen de ellos.

La canguro tuvo que ser asistida porque presentaba una fuerte crisis de ansiedad tras lo ocurrido. Fue atendida por una ambulancia, desplazada hasta el lugar en el que ocurrieron los hechos.

Los vecinos de Nervión han alertado en los últimos meses de la inseguridad que padece el barrio, donde se han producido numerosos robos y también existe un importante conflicto vecinal por la ocupación de varias casas antiguas.