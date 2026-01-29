Ascienden a casi 600 las incidencias que deja el temporal en Sevilla

El temporal de viento y lluvia que ha azotado España en los últimos días dejó casi 600 incidencias en la provincia de Sevilla. Así lo ha indicado este jueves el servicio de emergencias 112, que ha actualizado la cifra con los asuntos gestionados durante la madrugada. Son en total 588 los avisos de los que ha tenido conocimiento este departamento. Sevilla es la segunda provincia andaluza en número de incidencias, sólo por detrás de Cádiz, donde hubo 691.

El grueso de las emergencias atendidas están relacionadas con los efectos de las fuertes rachas de viento registradas durante las jornadas del martes y del miércoles, como la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano. Asimismo, parte de los avisos también estuvieron motivados por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desborbados y desprendimientos de tierra. De igual forma, se atendieron anegaciones en viviendas y garajes.

La Junta mantiene una estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas, en las que está activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del plan ante el riesgo de inundaciones en Andalucía. Esta fase se activa cuando el fenómeno implica daños potenciales o efectivos y es necesario poner en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil, según apunta el 112 en una nota de prensa.

La Dirección General de Tráfico mantiene cortadas 35 carreteras, 32 por inundaciones y 3 por acumulación de hielo y nieve, la gran mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. En Sevilla sólo están afectadas la SE-4104, a la altura de Alcolea del Río; y la CA-8100, que conecta Villamartín con El Coronil, y que permanece anegada. En la Sierra Sur de Sevilla está vigente el aviso por lluvias y viento, de nivel amarillo.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, pide que se eviten desplazamientos innecesarios y pasar por zonas arboladas. En csao de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales. Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no hay que quedarse dentro del vehículo, sino buscar un lugar seguro para refugiarse. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.