La asociación de empresas turísticas de Sevilla lleva a FITUR un modelo turístico basado en las experiencias, la calidad y el valor añadido

La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) lleva a Fitur su estrategia para consolidar un modelo turístico basado en la experiencia, la calidad y la sostenibilidad. Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jorge Robles del Salto, estos son "los pilares sobre los que el sector está cimentando la oferta turística de Sevilla y de nuestra provincia".

La participación en la Feria Internacional de Turismo, según los empresarios turísticos sevillanos, "llega en un marco de madurez del sector, en el que se tiene claro que el reto no es ya crecer en número de visitantes, sino avanzar hacia un turismo que genere mayor valor económico, social y territorial". Precisamente este año la mayoría de los asociados llegarán juntos a la capital española, al haber fletado ASET un autobús que parte hoy martes 20 de enero con destino a Madrid y regresará el jueves por la tarde para que todos los asociados que lo deseen tengan solucionado el problema del desplazamiento tras la cancelación de los billetes de tren por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz.

Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla expresan su "más profunda condolencia por todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, así como trasladar nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares, allegados y a todas las personas afectadas por este suceso en unos momentos de profundo dolor".

Los empresarios turísticos señalan que Sevilla ha reforzado su posicionamiento como destino urbano de referencia, "con una demanda sostenida durante gran parte del año y una notable recuperación de los mercados internacionales. Este crecimiento ha venido acompañado de una diversificación real de la oferta turística, con experiencias culturales, gastronómicas, de ocio y tecnológicas que elevan la calidad de la estancia y responden a las nuevas demandas del visitante".

Las empresas de ASET llevan a la Feria Internacional turística nuevas e innovadoras propuestas que destacan la capacidad de adaptación del sector ante un visitante cada vez más exigente, que busca vivencias auténticas, personalizadas y conectadas con la identidad del territorio. De ahí que la profesionalización, la innovación y la colaboración entre las empresas se haya consolidado como el factor clave para mantener la competitividad del destino.

El presidente de ASET ha destacado que Fitur es una cita estratégica para Sevilla, “el foro para establecer nuevas lineas de trabajo y para saber hacia dónde van las tendencias del turismo mundial, pero sobre todo para visibilizar el papel que juegan las empresas de ocio y actividades turísticas porque son las que marcan la diferencia de los destinos".

Planificación y descentralización

ASET recuerda que para seguir creciendo "es fundamental la planificación, una correcta gestión de los flujos turísticos y una apuesta decidida por generar mayor valor añadido, empleo de calidad y una convivencia equilibrada entre la actividad turística y la vida ciudadana. De hecho, la asociación trabaja desde hace tiempo por reforzar su presencia institucional y en la descentralización turística que lleve actividad a barrios menos visitados y a distintas comarcas de la provincia, favoreciendo la diversificación de la oferta y la redistribución de oportunidades económicas".

ASET continúa además creciendo como espacio de representación y cohesión del sector, superando ya las 127 empresas asociadas, en su mayoría pymes y negocios locales. La reciente celebración de la primera Gala ASET ha simbolizado esta nueva etapa, reconociendo el talento, la excelencia empresarial y reforzando el sentimiento de pertenencia al sector turístico sevillano. Con FITUR como escaparate internacional, ASET defiende que Sevilla debe proyectarse como un destino de calidad, innovador, sostenible y diverso, capaz de atraer distintos perfiles de visitantes durante todo el año.