La asociación de hoteles de Sevilla cuestiona que la plaza hotelera gaste el triple de agua que las viviendas

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla, su presidente Manuel Cornax recalcó, en la primera Jornada de Sostenibilidad Hotelera organizada recientemente por ECO-ONE (start-up líder en sostenibilidad hotelera en España), que "la sostenibilidad en turismo es un axioma que no se puede cuestionar", que "no hay futuro sin sostenibilidad" hasta el punto de que augura que lo próximo será que el cliente penalizará a los hoteles no sostenibles, que ser sostenible en este sector es "una ventaja competitiva".

Sin embargo, al hablar del gasto de agua de la plaza hotelera en Sevilla (de hoteles, vivienda turística y apartamentos turísticos), el presidente del gremio cuestionó que el gasto de agua diario triplique (350 litros/día) al de las viviendas (105 litros/día), como adelantó este periódico el pasado enero, y mantuvo que en Sevilla "los hoteles no llegamos a los 160 litros al día de agua", según un estudio de la asociación que preside.

Cornax no dijo que ese estudio que cita solo ofrece la media de 30 de sus 209 establecimientos asociados, de un total de 244 hoteles que hay en Sevilla y provincia. Tampoco dijo que algunos de esos 30 hoteles gastan 200 litros de agua al día, ni que los hoteles con piscina, jardines y salones de celebraciones corroboran que son los que más agua gastan: hasta alcanzar esos 350 litros.