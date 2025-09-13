Avanzan en Triana las obras de reurbanización del entorno de San Joaquín

El barrio sevillano de Triana experimenta una importante transformación urbana con los trabajos de reurbanización en el entorno de San Joaquín. Actualmente, las obras se concentran en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Reyes y los alrededores de la parroquia de San Joaquín, donde se está ejecutando una inversión de 150.000 euros para mejorar los itinerarios peatonales y enriquecer el arbolado con once nuevos ejemplares.

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, ha destacado que estas intervenciones representan el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos: "Nos comprometimos con los vecinos a mejorar la accesibilidad y los itinerarios peatonales en esta zona del barrio de Triana y estamos cumpliendo". Las obras, con una duración estimada de tres meses, complementan las ya realizadas en las calles Graham Bell y Juan Díaz de Solís, elevando la inversión total en la zona a 906.000 euros.

El proyecto contempla la pavimentación de 890 m² en el entorno de la parroquia, 356 m² en la Plaza Virgen de los Dolores y 318 m² en el pasillo del Paseo Vincent Van Gogh. Para cada zona se han seleccionado materiales específicos: baldosas hidráulicas de taco hexagonal para Vincent Van Gogh y la Plaza Virgen de los Dolores, mientras que en la Parroquia de San Joaquín se instalarán adoquines prefabricados y baldosas de granito, aprovechando en gran medida materiales disponibles en los almacenes municipales.

Nueva red de alumbrado

La primera fase de las obras en la calle Graham Bell ha concluido con una inversión de 151.645 euros. Los trabajos han incluido la demolición de pavimentos deteriorados, la recuperación de vallados para su reutilización y la instalación de una nueva red de alumbrado público. Además, se han ampliado los acerados, mejorando la conexión con la calle Samuel Morse y añadiendo un nuevo cerramiento.

Asimismo, se ha repavimentado completamente el área con albero de alta calidad, lo que ha permitido mejorar tanto la accesibilidad como la estética del entorno. En el aspecto paisajístico, se han sustituido ejemplares arbóreos envejecidos por nuevos arbustos y setos más acordes con el entorno.

Nueva área infantil

En breve se iniciará la segunda fase del proyecto, que contempla la creación de una nueva área infantil con un presupuesto aproximado de 80.000 euros. Este espacio contará con un bordillo perimetral, una base de hormigón cubierta con césped artificial amortiguador y el vallado recuperado de la primera fase.

La zona infantil estará equipada con siete juegos que cumplirán todas las normativas de seguridad vigentes, y se instalarán bancos para el confort de los usuarios. Cabe destacar que a principios de 2025 finalizó también la reurbanización de la calle Juan Díaz de Solís, una intervención que ha mejorado notablemente la accesibilidad en el entorno escolar del colegio Alfares y el instituto Gustavo Adolfo Bécquer.

Esta actuación ha permitido también ordenar las plazas de aparcamiento, eliminando los problemas de doble fila que generaban situaciones de peligro y falta de visibilidad en los cruces peatonales. Además, se ha ampliado el acerado en el tramo comprendido entre la calle Sebastián Cabot y la manzana del colegio, una zona que presentaba graves deficiencias por el levantamiento del pavimento causado por las raíces de los árboles.