Con Podemos-IU: "Cuatro sierras se han roto para talar el ficus de Triana ¿dónde estaba el riesgo de que se cayera?"

La tala del ficus de Triana provocó este viernes un tenso debate en la comisión de control y fiscalización del gobierno local de Sevilla, a preguntas del grupo Con Podemos-IU dirigidas a la delegada de Parques Evelia Rincón. La concejal Susana Hornillo lamentó que no se haya dejado el árbol con la altura que tenía tras la poda agresiva de 2022 y defendió que la prueba de que la madera del ficus era maciza y estaba en perfecto estado es que "se han roto hasta cuatro sierras" para cortar el tronco.

"Cuatro sierras se rompieron para poder quitar esto ¿Dónde estaba el riesgo de que se cayera? ¿qué rama? ¿qué es lo que se estaba cayendo? Eso es falso. Eso es completamente falso. Se rompieron cuatro sierras para poder talar el ficus. Era una decisión que ya estaba tomada", espetó la concejal de izquierdas mostrando varios trozos del árbol en la sesión.

Hornillo acusó a la delegada Rincón de "tomar el pelo" a la ciudadanía con el tema del tocón. "Es falso que lo que ahí estaba, los restos del ficus que se conservaban, fueran peligrosos. Es absolutamente falso. Estaban cayendo cortezas, mire usted", dijo. "Aquí lo tiene: (madera) maciza". Sobre la dificultad para cortar el tronco, la delegada Rincón alegó que en la base del ficus "es cierto que el tocón se hace más duro, se hace más fuerte y costaba más trabajo cortarlo".

Evelia Rincón respondió que hay informes técnicos que justifican el riesgo para la ciudadanía que suponía dejar el árbol con la altura que tenía. "Cuando el árbol tenía de 9 a 10 metros de altura estaba seco y los técnicos aseguraban que estaba en peor estado de lo que se pensaba", dijo la delegada. "Si nosotros nos permitimos dejar allí un árbol alto de 9 metros y termina cayendo esa rama con el tiempo, al final es una responsabilidad y penalmente podríamos meternos en un lío importante", precisó la responsable de Parques. "No vamos a correr ningún riesgo. Con 9 metros de altura un árbol seco puede dañar a una persona, como ya ocurrió en su momento. Simplemente hemos cumplido con lo que se dijo de dejar el tocón. Tiene usted que saber lo que es un tocón", recalcó Rincón.

Sobre la subvención a la parroquia de San Jacinto

Con Podemos-IU criticó la subvención que va a recibir la parroquia de San Jacinto, de un total de 4 millones de euros para el patrimonio de toda la ciudad. La concejal Susana Hornillo aseguró que en el proyecto que supuestamente ha presentado la parroquia se dice que la subvención la solicitan por los daños ocasionados por el ficus de San Jacinto. "Daños ocasionados por falta de mantenimiento cuando era la responsabilidad de la parroquia, porque estaba en el compás de la parroquia que era propiedad privada ¿A cuento de qué los sevillanos y sevillanas tenemos que pagar 1.075.000 euros, que es la subvención que está escrita negro sobre blanco que se le va a otorgar a la parroquia, cuando era responsabilidad del párroco?", se quejó.

Hornillo pidió que se apliquen subvenciones de otras administraciones a la parroquia. "Yo no estoy en contra de que se reforme o que se mantenga el patrimonio, por supuesto que no, pero ¿por qué tenemos que pagarlo íntegramente los sevillanos y las sevillanas habiendo otras otras fórmulas, el 1% cultural del Estado? ¿por qué no se utiliza eso? Es que no tiene ningún sentido".

"Usted pretende que nosotros nos creamos todo lo que usted está diciendo y en realidad es que no me ha contestado ¿Dónde están los informes técnicos que justifiquen que el ficus provocó daños que valen 1.075.000 euros? ¿dónde está el informe técnico? Es que no existe. Y esto yo creo que es de extrema gravedad. La verdad es que esto es un espejo de cómo gobierna este Ayuntamiento del Partido Popular", insistió Hornillo.

La delegada de Parques concluyó que el gobierno local ha cumplido con lo aprobado en Pleno. "Hemos cumplido con lo que decía la moratoria: que dejáramos el tocón, el tocón está allí". Y puso en duda la madera que mostró la concejal Hornillo. "Trae un trozo de tocón que no me dice de qué sección es. Le vuelvo a reiterar, la parte de arriba estaba muy seca, porque con la defoliación del 70% del árbol la parte de arriba se quedó muerta completamente".

"Le he dicho que, a medida que íbamos bajando, la parte del árbol era mucho más dura, más gruesa. Se ha dejado el tocón, cumplimos la moratoria, hemos cumplido con el compromiso y si no le gustan las subvenciones a los conventos y a la iglesia, yo lo siento, pero el gobierno es quien decide", zanjó el debate Evelia Rincón.