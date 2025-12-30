El avión que aterrizó de emergencia en Sevilla sufrió un reventón y un doble fallo hidráulico

La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos ha confirmado que el avión de Ryanair que aterrizó de emergencia en Sevilla el pasado 20 de noviembre sufrió el reventón de uno de sus neumáticos y un fallo en dos de sus tres sistemas hidráulicos, tras lo que su comandante activó la señal de petición de ayuda urgente 'Mayday'.

Así se refleja en el informe preliminar elaborado por este órgano del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que concreta que, sobre las 15:30 horas, la aeronave BOEING 737-800 sufrió el reventón de uno de los neumáticos del tren principal de aterrizaje durante la maniobra de despegue.Tras el reventón, se produjo un fallo en el sistema hidráulico de la aeronave, y, en concreto, dos de los tres sistemas hidráulicos quedaron inoperativos.

Ante esta situación, la tripulación declaró la situación internacional de ayuda urgente, 'Mayday', y regresó al aeropuerto de Sevilla, donde aterrizó sin que la aeronave sufriera daños adicionales, además de que los seis tripulantes y los 187 pasajeros resultaron ilesos.

El comandante apreció nada más despegar que se había producido un reventón en la rueda interior del tren trasero izquierdo, que quedó completamente destrozada nada más despegar.

Una vez en el aire, pidió permiso para volver a tierra de forma urgente, por lo que se desvió el tráfico de llegada y se bloqueó el de salida, con el fin de facilitar el aterrizaje, una vez que liberó y quemó el suficiente combustible para que el aterrizaje se realizase con toda la seguridad posible.

No obstante, al haber aterrizado con una rueda menos, tuvo que apurar mucho la operación, y el avión se quedó a 79 metros del final de la pista. El aterrizaje provocó que el aeropuerto estuviese inactivo durante casi dos horas.