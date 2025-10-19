El Ayuntamiento vacía la ría de la Plaza de España para su limpieza y la restauración de la balaustrada

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) de Sevilla, en coordinación con el Servicio Municipal de Parques y Jardines, ha comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento en la ría de la emblemática Plaza de España. Las labores de vaciado y limpieza del vaso de agua se iniciaron el pasado martes 14 de octubre, abarcando los espacios de competencia municipal que se extienden desde el paseo alto del Gran Peatón hasta la Avenida de Isabel la Católica.

La actuación responde a un doble objetivo esencial. En primer lugar, se acomete la limpieza anual del vaso de agua, una medida necesaria debido a que la ría lamentablemente acumula residuos más allá de los naturales, resultado del comportamiento no siempre cívico de algunos visitantes.

En segundo lugar, la intervención busca restaurar elementos dañados de la estructura. Esto incluye la balaustrada de mármol y el remate de ladrillo y molduras del vaso de la ría. Estos componentes se encontraban rotos o inestables a causa del crecimiento oculto de una especie arbórea bajo la solería del paseo del Gran Peatón, específicamente junto a la Torre Norte.

El calendario de actuación previsto establece una duración aproximada de un mes.

Los trabajos fueron debidamente señalizados desde el viernes anterior al puente del Pilar, contando además con la colaboración en todo momento del concesionario de las barcas.

En cuanto a la ejecución de las tareas, entre el jueves y el viernes pasados se llevaron a cabo trabajos de limpieza con agua pulverizada a lo largo de toda la balaustrada cerámica. El próximo lunes 20 de octubre comenzará la retirada de lodos por parte de una empresa especializada, y se realizará un rescate selectivo de elementos propios de las balaustradas que hayan caído accidentalmente al agua.

Antes de iniciar estas fases, se procedió a la retirada y reubicación temporal de los peces y patos, que serán devueltos a su entorno natural una vez finalicen las tareas.

Llamamiento a la Conciencia Cívica

Estas labores de limpieza en la ría se coordinan con el calendario general de mantenimiento de fuentes y estanques desarrollado por la empresa adjudicataria para el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, el cual cubre todos los parques, paseos y espacios urbanos de la ciudad.

Debido a la naturaleza del proceso, es esperable que durante las primeras fases el vaso de la ría presente un aspecto de suciedad, lo cual es propio del proceso de vaciado y limpieza y no debe sorprender ni alarmar a los ciudadanos, según han insistido fuentes municipales.

Este proceso, sin embargo, sirve como un recordatorio del impacto que el comportamiento de ciudadanos y visitantes tiene sobre los espacios acuáticos, y se espera que sirva como una valiosa lección para mejorar la manera en que se disfruta y se admira uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla.