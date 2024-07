El Ayuntamiento paraliza las obras de demolición de la Torre Mapfre

Los vecinos de Triana se vieron sorprendidos ayer por un fuerte estruendo. En torno a las seis de la tarde, las cuatro plantas que quedaban de la Torre Mapfre colapsaron en cuestión de segundos. Aunque varios coches aparcados en el garaje de uno de los bloques cercanos resultaron dañados por el derrumbe, afortunadamente no hubo personas heridas ni se produjeron daños en la estructura del bloque contiguo.

Mientras se continúan investigando las posibles causas del colapso, el Ayuntamiento de Sevilla ha paralizado las obras de demolición de la Torre Mapfre, tal y como ha anunciado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa: "la Gerencia Municipal de Urbanismo ha paralizado totalmente la obra hasta que no existan los informes de estabilidad tanto de la obra como de la finca colindante". Y cuando se haga, "se hará con total garantía para las propias obras, pero sobre todo para los vecinos".

Llamada a la tranquilidad

El delegado ha explicado que el suceso se debió a un "imprevisto" y ha resaltado que se activó el protocolo municipal "desde el minuto uno": "Queremos trasladar total tranquilidad a los vecinos. Los bomberos estuvieron anoche asegurando la zona. Esta mañana han estado los bomberos nuevamente y también la Gerencia Municipal de Urbanismo, que será la que esté al tanto de todos los trabajos que tengan que hacerse".

Además, Juan de la Rosa ha destacado que únicamente se han producido "daños materiales", aunque no son significativos para la estabilidad de las estructuras contiguas: "hay daños en un muro de ladrillos, y no son muros de carga ni son muros que puedan afectar a daños estructurales. Los bomberos nos garantizan que está todo estabilizado y que no hay ningún tipo de riesgo".

Hipótesis del derrumbe

La Torre Mapfre, cuya demolición comenzó en el mes de mayo, tenía todas las licencias necesarias vigentes: "estas obras que contaban con sus licencias de demolición y sus licencias de construcción de primera planta".

Así se han desplomado los restos del Edificio Mapfre de Sevilla / Emergencias Sevilla

Sobre las posibles causas del suceso, Juan de la Rosa he señalado que en los trabajos "no había nada distinto a lo que recogía la licencia, si no constan por inspecciones que se habían hecho". El delegado apunta que todavía hay que analizar las causas que pudieron provocar el derrumbe: "Es importante ver con detenimiento las causas, que actúen los profesionales y que sigamos estando pendientes de las gerencias del Ayuntamiento".

De la Rosa ha argumentado que, de momento, se está siguiendo el protocolo ordinario, y es que "los bomberos estabilizan y apuntalan la zona, la Gerencia Municipal de Urbanismo se hace cargo y posteriormente, necesitamos informes de estabilidad tanto de la zona donde ha habido derrumbe como de la zona colindante, y cuando esos informes estén encima de la mesa se retomará la obra y después se investigarán las causas".