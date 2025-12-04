El Ayuntamiento de Sevilla comunica a los policías locales que no puede pagar los festivos del puente de diciembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado a la Policía Local que no puede pagar las horas extraordinarias correspondientes a los festivos del 6 y el 8 de diciembre. En unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Díaz Orta, responde a la petición de autorización de trabajos extraordinarios que le hace la Policía para ambas jornadas.

"No procede a autorizar las mismas por falta de disponibilidad presupuestaria para atender el gasto que supone en el momento actual", indica este alto cargo municipal. En ambas respuestas, indica que "no puede realizarse, ni por tanto abonarse, hora extraordinaria alguna sin ser previamente autorizada expresamente", conforme a lo establecido en una circular de la Dirección General de Recursos Humanos del 13 de enero de 2025.

En el caso del 6 de diciembre, se habían solicitado 2.936 horas extraordinarias para 367 funcionarios de la Policía Local. El día 8, la cantidad era de 2.640 horas para 330 agentes. La Policía también había pedido 1.700 horas para 200 agentes para cubrir eventos religiosos, deportivos y culturales celebrados en Sevilla entre el 1 y el 19 de diciembre, pero obtuvo la misma negativa.

A pesar de ello, la Jefatura sigue nombrando servicios en base al nivel 1 del plan de emergencias de la ciudad, activado por decreto por el alcalde la pasada semana. De esta forma, José Luis Sanz pretendía sacar a trabajar a las calles entre 400 y 500 agentes locales cada día, repartidos en tres turnos. El primer fin de semana se topó con unas bajas masivas, de unos dos tercios de los agentes nombrados, que no acudieron a trabajar.

Quienes trabajen estas jornadas como horas extraordinarias, sin disponibilidad presupuestaria para pagarlas, sólo podrían cobrar mediante un reconocimiento de crédito y con la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, en los que los partidos de la oposición ya avisaron de que no volverían a levantar el reparo de la intervención para salvar situaciones como estas. Los festivos, al no estar presupuestados, deberían ir a Pleno para dicho reconocimiento. Si no son aprobados, los agentes afectados tendrán que acudir a los juzgados para poder cobrarlos.

Todos los servicios extraordinarios que el alcalde está obligando a realizar a los policías en base al plan de emergencias deberán seguir el mismo trámite. De no tener la aprobación del Pleno, tendrán que pelearse en la justicia ordinaria.

Esta situación deriva de la falta de disponibilidad presupuestaria para poder abonar productividades de la Policía Local de Sevilla, pues el Ayuntamiento gastó la partida récord de 17 millones de euros en sólo cinco meses, dada la gran cantidad de eventos (más de 3.000) que se celebran en la ciudad cada año. Los sindicatos y el alcalde no llegaron a un acuerdo para un plan de Navidad, de ahí que Sanz acudiera al plan de emergencias para obligar a los agentes a trabajar, a pesar de no disponer de dinero para pagar estos servicios.