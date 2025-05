El Ayuntamiento de Sevilla estudia mejorar "comunicaciones, semáforos y gasolineras" para prepararse ante un apagón

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja para mejorar tres aspectos "fundamentales" de la ciudad como "las comunicaciones, los semáforos y la gasolineras de la ciudad", para que puedan seguir prestando servicio en una situación de crisis. La iniciativa se plantea tras el apagón que dejó sin electricidad a toda la península Ibérica el pasado lunes,

Según ha explicado Sanz en una entrevista a 7TV, lo que más preocupación causó durante el apagón fue "la incomunicación a través del móvil" ante una situación en la que "hay que trabajar para movilizar a bomberos, voluntarios de protección civil o policías locales para reforzar las plantillas y que atiendan a la demanda de la ciudad". Por ello, desde el Consistorio, "se trabaja para que no se repita esta falta de comunicación" ya que es "inconcebible que en las primeras horas la administración local no pueda localizar a los efectivos". El alcalde ha subrayado "la gran profesionalidad y vocación de servicio público de las fuerzas de seguridad que fueron apareciendo en el Centro de Coordinación de la Policía Local".

Respecto a los semáforos, el alcalde ha señalado "la importancia" de estos aparatos eléctricos para regular la circulación y ha explicado que se ha encontrado un sistema que ya aplica la ciudad de Burgos para que, si ocurre un apagón, unos 50 semáforos de cruces de la ciudad continuarán en funcionamiento".

En cuanto a las gasolineras, Sanz ha especificado que estos surtidores "son otro punto a reforzar porque no puede haber tan solo una estación de servicio en Sevilla con grupo electrógeno para suministrar a 700.000 habitantes".

Asimismo, Sanz ha asegurado que si la caída de la electricidad hubiese ocurrido durante la Feria "los generadores propios del recinto que se instalaron hace dos años por seguridad suministrarían de luz al Real" para que pueda desalojarse con seguridad.

Balance positivo del ecuador del mandato

Además, el alcalde ha realizado "un balance positivo" del ecuador de su mandato. Ha afirmado que Sevilla "ya está en funcionamiento" y ha incidido en que su "gran proyecto" es la vivienda. "En este momento, Emvisesa está promoviendo 2.200 viviendas, 1.300 están ya con obras adjudicadas y casi 900 están en construcción, aparte de la vivienda libre, que son casi 15.000". No obstante, admite que quedan cosas por hacer. "Me hubiera gustado que fuera mucho más positivo, pero también es cierto que hemos perdido un año casi sin presupuesto y en solucionar o intentar arreglar muchas cosas que no se ven en la calle, pero si no te metes a arreglarlas pues los temas no salen", ha aclarado.

Déficit de infraestructuras

El alcalde también ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le reciba para "abordar el déficit de infraestructuras que tiene la ciudad de Sevilla para abordar la estabilización de los tramos de la SE-40 y el cierre del anillo de cercanías, que es fundamental para la movilidad pensando en que el estadio de la Cartuja va a albergar a los partidos del Betis a final de temporada y una semifinal del Mundial de Fútbol del año 2030".

Otro déficit de infraestructura es la conexión ferroviaria de Santa Justa-aeropuerto, sobre la que ha recordado "que hay una normativa europea que pide que capitales como Sevilla en el año 2030 tengan conectado el aeropuerto con la ciudad". Así, ha pedido "un encuentro para tener información sobre lo que el Ministerio de Transportes tiene previsto hacer con estas infraestructuras".