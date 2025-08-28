El Ayuntamiento de Sevilla renueva el CEIP Juan Ramón Jiménez con una moderna zona de infantil y pista deportiva

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Edificios Municipales, sigue adelante con su plan de puesta a punto de los colegios públicos de la ciudad. En esta ocasión, el CEIP Juan Ramón Jiménez de la barriada del Carmen ha sido el beneficiario de una inversión cercana a los 100.000 euros para renovar su zona exterior de infantil y su pista deportiva.

Según destaca Blanca Gastalver, delegada de Educación y Edificios Municipales, "hemos proyectado y ejecutado una moderna estancia de juegos con sombra en el patio de infantil, que hasta ahora no contaba con unificación de pavimentos acordes a los alumnos". La intervención ha incluido la instalación de nuevo césped artificial, bancos para el profesorado, demolición de gradas obsoletas, supresión de areneros antihigiénicos, sustitución de cerramientos metálicos dañados y repintado de barandillas y muretes.

Además, el gobierno municipal ha destinado más de 50.000 euros a la renovación de la pista deportiva principal del centro, sumándose así a las decenas de nuevas pistas renovadas en colegios públicos de todos los distritos sevillanos. "Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas", señala Gastalver.

Avalancha de obras en los colegios de Sevilla

La delegada recuerda que "61 colegios públicos de Sevilla están o han estado de obras o con actuaciones importantes durante el verano", con casi 5 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en casi 50 centros educativos de la ciudad. Además, más de 4,1 millones de euros están actualmente en tramitación para obras que comenzarán en breve, mientras que se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones.

Estas cifras se suman a los 5,4 millones de euros invertidos desde la llegada del nuevo gobierno en 2023 en obras en más de 60 colegios, algunas no ejecutadas por el anterior gobierno socialista y otras condicionadas por el retraso en la aprobación de los presupuestos de 2024.

Gastalver destaca también el ambicioso contrato de mantenimiento, que "multiplica por ocho al que dejó el PSOE, pasando de 300.000 euros a 2,5 millones de euros", además de otros 2 millones en diferentes actuaciones de mantenimiento. Asimismo, se ha incrementado un 300% el contrato de desbroce de los colegios públicos y se ha puesto en marcha un novedoso servicio de apoyo técnico para incrementar la seguridad y mejorar el control de las obras en los centros.

"A diferencia de los años de gobierno del PSOE, este equipo de Gobierno está en continuo contacto con la comunidad educativa de todos los centros escolares", afirma la delegada, quien asegura que seguirán trabajando para que "al final del mandato todos los colegios de Sevilla tengan solventadas todas sus deficiencias y carencias".