El Ayuntamiento de Sevilla ya trabaja en los presupuestos 2026: la limpieza está en el centro con 150 millones para Lipasam

"Hemos activado el reloj del presupuesto del año 2026. Este es el pistoletazo de salida". Así de contudente se ha mostrado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, tras finalizar la primera reunión de Junta de Gobierno después de las vacaciones veraniegas. El gobierno municipal ha ya ha comenzado la tramitación para aprobar el Presupuesto municipal de 2026 con una cifra que podría ascender hasta los 1.090 millones de euros, en unas cuentas que todavía no se han cerrado definitivamente. De ser así, el montante sería "el más alto de la historia". Sin ir más lejos, el actual contempla una cifra final de 1.058 millones.

Por lo pronto, el delegado de Hacienda ha detallado que se pondrá el foco en la limpieza con una partida de 150 millones para Lipasam para renovar maquinaria, vehículos y mobiliario. "Es un dato objetivamente cierto que Sevilla está más limpia que hace dos años. La renovación de alguno de los servicios de Lipasam y las nuevas inversionesque llevamos ejecutando desde la toma de posesión del alcalde José Luis Sanz están permitiendo ver una clara mejoría en la limpieza de la ciudad", ha indicado Bueno.

También ha hecho referencia a "la minoración de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)" debido a "a la aplicación de las bonificaciones tributarias y, sobre todo, a la senda marcada por este gobierno de bajada de los impuestos locales que vamos a proponer en las ordenanzas fiscales para el año 2026". En cuanto a los gastos, "se observa una subida estimada del 2% en los gastos de personal para la actualización de las retribuciones del personal municipal, un incremento de casi 20 millones en el capítulo destinado a bienes y servicios y un incremento de casi 3 millones en las inversiones reales que realizaremos a lo largo del año 2026".

El objetivo del gobierno municipal es tener "desmenuzadas" las cuentas públicas para el año que viene "a finales de este mes o primeros de octubre", que entregarán a los distintos grupos municipales, y que, tras su aprobación, puedan entrar en vigor el día 1 de enero de 2026. Con estos unos presupuestos, "seguimos demostrando que una gestión seria, eficiente y comprometida permite a la ciudad optimizar sus recursos y mejorar día a día. Ese es el objetivo del gobierno de José Luis Sanz y de ellos trabajamos día a día", ha valorado.