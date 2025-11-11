El azulejo de la Virgen de la Trinidad en la Campana, dañado tras el choque de un camión

Un camión ha colisionado durante la madrugada de este martes contra la esquina del edificio que ocupa el establecimiento de Zara situado entre La Campana y la plaza del Duque. El impacto ha afectado a la parte saliente de la fachada, provocando daños en el revestimiento más próximo al panel cerámico dedicado a la Virgen de la Trinidad, ubicado en ese punto.

Como consecuencia del golpe, algunos de los fragmentos inferiores del azulejo se han quedado sin sujeción fija tras la caída de la pared que los sostenía, aunque la composición en general no ha sufrido daños significativos. No obstante, el marco ornamental que rodea al azulejo sí se ha desprendido en tres de sus cuatro lados.

Sin riesgo para la estructura y el azulejo

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el impacto fue causado por un camión y que, tras el incidente, los bomberos acudieron al lugar para realizar una evaluación técnica. Según fuentes municipales, “tal y como dicta el protocolo, cuando se produce un desprendimiento, se baliza la zona y se revisa la estabilidad de la fachada”. En este caso, los bomberos concluyeron que no existía riesgo de nuevos desprendimientos ni para la estructura ni para el azulejo, por lo que no fue necesario acordonar el área en un primer momento.

Sin embargo, durante la mañana de este martes, varios transeúntes alertaron al servicio municipal del estado de la fachada, motivo por el cual se ha decidido acotar la zona de manera preventiva. El Ayuntamiento ha reiterado que no existe riesgo estructural, aunque el informe técnico será remitido a la Gerencia de Urbanismo, que notificará al propietario del edificio para proceder a la reparación de los daños.

El panel cerámico afectado es una obra del artista Ángel Lora Serrano, colocada en 2007 por la Hermandad de la Trinidad. El azulejo conmemora la lluvia de pétalos dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza de la Trinidad durante su coronación canónica, celebrada en junio de 2006.