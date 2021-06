Cantillana se suma esta semana a los municipios candidatos en la provincia al cierre perimetral por su situación epidemiológica junto a La Algaba, que repite por segunda semana consecutiva, al presentar ambas una incidencia por encima a los 1.000 casos por cien mil habitantes en el día en el que se celebra la vigésimo quinta reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Sevilla en el que se analizan las tasas de contagios y otros parámetros para decidir el confinamiento territorial y el cese de la actividad comercial no esencial.

Precisamente La Algaba es la única localidad que tiene en vigor esta medida en Andalucía después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalase la solicitud formulada la semana pasada por la Junta para decretar su confinamiento por espacio de siete días. Un cierre perimetral del que se libró finalmente La Campana, que ha estado tres semanas confinada, pero que, pese a que la Justicia validó la que era la cuarta petición de cierre, las autoridades sanitarias andaluzas decidieron anular esta medida debido a la tendencia a la baja de la incidencia acumulada, situada hoy en 572,7.

La Junta también solicitó el pasado miércoles el confinamiento de la localidad jiennense de Bailén, pero la Sala del TSJA con sede en Granada lo denegó como ya había hecho en ocasiones anteriores para el municipio granadino de Montefrío y en consecuencia la medida no llegó a entrar en vigor.

Lo que sí dictaminará esta tarde el comité provincial de expertos es el retroceso del municipio de Cantillana al nivel de alerta 4, que implica, sobre todo, medidas de reducción de aforos, y el mantenimiento en el mismo de La Algaba. Será hasta el viernes cuando se pronuncie el TSJA, que es el único órgano competente tras el final del estado de alarma para dictar o no los cierres perimetrales y de la actividad no esencial que rige el nivel de alerta 4 en grado 2, y que aprobará o no dicha petición de la Junta.

La situación epidemiológica en los dos municipios candidatos al cierre perimetral, según los últimos datos actualizados en el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (Ieca), pasan por tasas de 1.089,8 en Cantillana, merced a los 117 casos activos en los últimos 14 días, y de 1.024,1 en La Algaba, donde se han confirmado en el mismo periodo de tiempo 169 contagios.

Igualmente, en la reunión de hoy se volverán a revisar los niveles de alerta de los cinco distritos sanitarios en que se divide el mapa sanitario de la provincia. Hasta ahora, sólo Sevilla capital y el distrito Sur se encuentran en un nivel de riesgo medio, el 2, mientras que Este, Norte y Aljarafe se encuentran en nivel 3 de riesgo alto.

Los contagios diarios se reducen

Mientras tanto, los contagios diarios están experimentado un descenso considerable y, tras varias semanas instalados por encima de los 400, este miércoles se ha sumado el cuarto día por debajo de 300. La tendencia se inició el lunes, cuando se confirmaron 427 casos, pero que recogían los datos de 48 horas, ayer fueron 242 y hoy 270. Un descenso que se ha visto reflejado en la tasa de incidencia, también en descenso desde el lunes, y que se queda hoy en 225 casos por 100.000 habitantes.

En total, 131.188 ciudadanos se han infectado con el covid-19, aunque teniendo en cuenta los test serológicos la cifra es algo mayor, alcanzando los 132.003.

En su parte diario, la Consejería de Salud ha informado de 20 nuevos ingresos en los centros sanitarios sevillanos y, de ellos, cuatro han sido en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Desde que comenzó la pandemia, 10.736 personas han necesitado hospitalización a causa del coronavirus y 1.083 han requerido cuidados críticos.

Por otro lado, este miércoles no se han comunicados nuevas defunciones y respecto a los curados, Salud sólo ha gestionado en la última jornada 139 altas epidemiológicas, la cifra más baja de la cuarta ola, que hacen un total de 122.265 personas que han superado el coronavirus.

Con todos estos datos, en la actualidad hay en la provincia 7.730 casos activos, o lo que es lo mismo, sevillanos con capacidad para transmitir el virus.