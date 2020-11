Coronavirus: Sevilla supera los 32.000 casos activos aunque los contagios siguen bajando

Lejos todavía de doblegar la curva de la segunda ola, Sevilla avanza hacia la estabilización de la misma tras varias semanas de medidas restrictivas en diferentes puntos y tras establecerse el control de la movilidad municipal. La provincia registró, según los datos de las autoridades sanitarias, su índice máximo de casos por cada 100.000 habitantes el pasado martes cuando se superó la tasa de 620, lo que significó que todo el territorio sevillano entraba en riesgo extremo de contagio. El índice es junto a la trazabilidad y la presión hospitalaria los elementos sobre los que se basan las autoridades sanitarias para establecer las medidas de control más severas. Hoy está en los 562,7, lo que significa un descenso de de 57,3 puntos en 15 días.

Dos semanas después, la incidencia del virus a nivel provincial sigue bajando y Sevilla ha registrado este martes su tercer día consecutivo de bajada en el número de contagios diarios. No obstante, y pese a los positivo de las cifras, sigue sin poderse lanzar las campanas al vuelo dado que los casos activos siguen en ascenso y llevan semanas por encima de los 30.000, siendo, actualmente, 32.178 los ciudadanos pueden transmitir el coronavirus en la provincia, aunque la cifra podría ser mayor teniendo en cuenta que hay personas que pasan la enfermedad de forma asintomática o no son llamados de los centros de salud para hacerse la prueba de detección y, por lo tanto, no forman parte del registro del sistema de la Consejería de Salud.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, en las últimas 24 horas se han anotado 476 positivos más a través de PCR o test de antígenos. Desde el principio de la pandemia se han detectado en Sevilla 48.607 casos de covid-19. De ellos, 10.972 han sido en los últimos 14 días. Teniendo en cuenta el total de confirmados (incluyendo también los test serológicos), la cifra asciende a 49.487 afectados.

Sin embargo, a pesar de que la situación parece haber mejorado, hay que lamentar más víctimas mortales. En las últimas 24 horas ha habido diez muertes más a causa del coronavirus. Con ellas, el total de pérdidas humanas asciende a 719 desde marzo.

Tampoco en los hospitales se logra salir del atolladero y, tras varias jornadas la semana pasada con menos enfermos ingresados en planta, aunque con las UCI al límite, los centros sanitarios llevan ya dos días aumentado el número de hospitalizados hasta alcanzar hoy los 805, siete más que el día previo, de los que 127 están en la UCI. Desde que se diera el primer caso oficial en Sevilla, el pasado 26 de febrero, los hospitales han registrado 4.014 ingresos; 331 de ellos en la UCI.

Salud ha comunicado este martes 635 curados, es decir, altas medicas recibidas por los afectados tras pasar el Covid.

Brotes en residencias de mayores y centros escolares

En cuanto a la situación de los geriátricos, hay que lamentar el fallecimiento de un usuario de la residencia de titularidad pública Huerta Palacios en Dos Hermanas, que registra su primera muerte en esta segunda oleada mientras mantiene en 20 el número de afectados entre ancianos y empleados, y otro deceso en el asilo San Nicolás de Cantillana, que suma ya tres muertes en total, y se mantienen en 15 el número de afectados. También hay novedades en la residencia Habitare de Castilleja de la Cuesta, donde hay 25 casos confirmados divididos entre 20 residentes y 5 trabajadores; la residencia Nuestra Señora de Gracia de Puebla de Cazalla, donde hay 30 casos (21 residentes y 9 trabajadores); y el centro La Alegría de Carmona que cuenta con 16 residentes contagiados y cinco empleados.

Por otro lado, son cuatro los centros educativos cierres al completo por contagios de coronavirus, el 0,24% de un total de 1.624 centros, y se mantiene clausuradas otras 33 aulas de un total de 18.439 (0,17%). En la última semana se han producido 32 reaperturas.