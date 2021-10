Coronavirus Sevilla: Sin cambios en la evolución de la pandemia en otro día sin fallecidos

El balance diario que ofrece la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con los datos del Covid está deviniendo cada vez más monótono. Los datos se mantienen estables en Sevilla hasta el punto que podrían parecer una foto fija. Esto no quiere decir que no puedan producirse ligeros repuntes y descensos, pero no parece ser que vaya a volver a producirse una ola de contagios, a no ser que el Covid mute.

En esta línea, este jueves se han comunicado 40 nuevos casos que suman un total de 176.599 desde febrero del pasado año. El capítulo de altas hospitalarias aporta un día más las mejores noticias con otras 58 personas que han vuelto a sus casas tras haber superado la enfermedad. Nota positiva también la ausencia de fallecimientos por esta causa en la provincia por segundo día consecutivo.

Tampoco hay que anotar variaciones importantes en la situación hospitalaria. Salud ha informado de solo un nuevo ingreso en los hospitales sevillanos, sin ningún traslado a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Esto hace que la presión hospitalaria actual se quede en cifras idénticas a las que presentaba ayer con 39 personas se hospitalizadas, 11 de ellas en UCI. En total, desde que estalló la pandemia, 12.876 pacientes han requerido de atención hospitalaria y 1.253 han necesitado de cuidados críticos por su delicado estado de salud.