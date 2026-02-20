Las Banderas de Andalucía reconocen a diez personas y entidades de la provincia de Sevilla

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, han presidido el acto de entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se han reconocido los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

Este año, la Junta de Andalucía, a través de su Delegación del Gobierno y sus delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, han distinguido el esfuerzo y el talento de los galardonados, reconociendo la labor realizada a lo largo de sus trayectorias. A su finalización, el himno de Andalucía ha sido interpretado por el Dúo de saxo y violoncello de la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla.

En su intervención, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha hecho mención a todos los premiados, recordando que “todos los territorios tienen su propia biografía y la de Sevilla se escribe gracias a vuestro ejemplo, compromiso y solidaridad”. Del Pozo, ha hecho hincapié en que la trayectoria de excelencia de las personas y entidades reconocidas “permite construir la Andalucía abierta y solidaria de todos y para todas, la Andalucía que nunca deja a nadie atrás, que aprende de su pasado para afrontar su futuro con experiencia e ilusión”.

Del Pozo ha asegurado que “el Gobierno Andaluz también enarbola su propia bandera: la de la unidad, el diálogo, la estabilidad, la moderación y el trabajo continuado”. Con ella, “defendemos los intereses de nuestra comunidad y construimos una Andalucía sólida, moderna y eficaz”. En este sentido ha valorado que Andalucía haya superado muchas de las desigualdades históricas, alcanzando nuevas metas para seguir avanzando con seguridad y paso firme”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha resaltado que estos galardones son ejemplo de la Sevilla que se está transformando, que aúna tradición, experiencia, innovación y solidaridad. “Lo mejor de nuestra tierra son sus personas, son los valores humanos que nos enaltecen y sacan lo mejor de nosotros mismos. Y hoy, aquí, están representados en estos galardonados”. El delegado de la Junta ha subrayado que “ese es el espíritu que desde un principio ha adoptado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno: contribuir a construir Andalucía desde el compromiso y la responsabilidad, con todas nuestras ganas y nuestra ilusión”.

Rogelio Reyes Cano

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae este año en Rogelio Reyes Cano (Lora del Río, Sevilla, 1940). Es Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático Emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Académico de número Preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que ha sido Director a lo largo de tres mandatos consecutivos, entre 1999 y 2008. Es miembro Correspondiente de las Reales Academias de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Hispanoamericana de Cádiz, Buenas Letras de Granada y Alfonso X de Murcia.

Crítico literario, cervantista, figura de referencia en el ámbito intelectual y académico andaluz. Catedrático de Universidad, filólogo y ensayista de reconocido prestigio, ha desarrollado una destacada trayectoria vinculada a la Universidad de Sevilla, contribuyendo de manera decisiva al estudio, la docencia y la difusión de la literatura española, con especial atención a nuestra tradición cultural.

Su producción científica y su labor divulgadora han proyectado el nombre de Andalucía en el ámbito cultural nacional, siendo un ejemplo de excelencia, rigor académico y compromiso con el conocimiento y las humanidades. Junto a su brillante trayectoria profesional, destaca su vinculación constante con su pueblo natal, al que siempre ha representado con orgullo y dignidad, convirtiéndose en un referente cultural y humano para varias generaciones.

Pedro Manzano

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año a Pedro Manzano. Licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla. Especialista en conservación y restauración de obras de Arte desde 1984, sus más de 40 años de trayectoria consolidada avalan su reconocimiento profesional. Su método de trabajo basado en el rigor teórico y una minuciosa técnica comienza en un exhaustivo análisis y una escrupulosa investigación que oriente tanto la conservación como la recuperación de los valores que permitan contextualizar cada obra, respetando al máximo la pieza. Sus intervenciones, desde una perspectiva interdisciplinar, buscan la necesaria colaboración con biólogos, historiadores del arte, arquitectos o químicos, primando la consolidación y facilitando futuras actuaciones no sólo por actuar con materiales reversibles, sino por la minuciosa documentación y difusión que acompaña a su trabajo.

Ha actuado en la práctica totalidad de la geografía andaluza, tanto sobre escultura como en obras pictóricas, en colaboración con hermandades entre las que se encuentran las restauraciones de la Esperanza de Triana, el Cristo de las Tres Caídas, el Señor del Gran Poder o la Macarena; o desde instituciones públicas como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Asociación de Belenistas

La Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio la recibe este año la Asociación de Belenistas de Sevilla. Constituida por un grupo de belenistas desde hace casi cuatro décadas, se dedica a promocionar el belenismo en todas sus vertientes, especialmente el montaje de belenes, como reconocimiento e impulso a una tradición profundamente arraigada en Sevilla. Se trata de un colectivo clave en la salvaguardia de esta actividad etnológica, parte del singular patrimonio inmaterial andaluz y seña de identidad de la comunidad, Bien de Interés Cultural desde su inscripción en 2024. Su actuación en el fomento y la difusión del Belén abarca desde cursos de iniciación y perfeccionamiento, hasta conciertos navideños o su concurso de belenes de Sevilla y provincia.

Sara Fernández Roldán

La Bandera de Andalucía del Deporte la recibe este año Sara Fernández Roldán. Esta atleta paralímpica con la selección española realiza competiciones a nivel nacional e internacional. Asistiendo a Campeonatos de España, Europa, Mundiales y Juegos Paralímpicos; participa en la categoría T12, categoría que pertenece a la discapacidad visual. Lleva desde los 9 años de edad entrenando en pistas de atletismo, como el Centro Deportivo San Pablo, en Sevilla y en la actualidad en la escuela municipal de atletismo de Tomares.

Acumula diez medallas de oro y ocho de plata en diferentes campeonatos nacionales, dos medallas de bronce en campeonatos europeos y una más en el Campeonato del Mundo en Doha (Catar) en 2015, fecha en la que recibe el Premio Andalucía de los Deportes. Estudia el grado de Fisioterapia, después de haberse formado como técnico auxiliar en enfermería y técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, actividad académica que compatibiliza con la práctica del atletismo.

Juan Castaño

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en Juan Castaño. Director del CEIP San Pablo, es reconocido por su destacada labor en un centro caracterizado por su complejidad y fuerte compromiso social. El CEIP San Pablo es un referente provincial en la atención al alumnado con discapacidad auditiva, además de ser un colegio altamente multicultural, con alrededor de 25 nacionalidades representadas. Es también uno de los centros con mayor número de matriculaciones extemporáneas y actúa como centro de primer acogimiento para menores derivados por el sistema judicial.

En este contexto, Juan Castaño ha demostrado un liderazgo ejemplar. Su capacidad para coordinar recursos, atender la diversidad y promover una cultura de respeto lo hace plenamente digno de reconocimiento. Ha impulsado el programa “Hablemos de Inclusión” en PTV fortaleciendo la convivencia, la sensibilización y la igualdad de oportunidades en toda la comunidad educativa. Con el mismo título de “Hablemos de Inclusión”, ha escrito junto a Sensi Romero un libro donde a través de una sencilla historia, el protagonista descubre una serie de personas de las que nunca se percató y que viven junto a él y descubre también la cantidad de obstáculos que existen en las ciudades para personas con alguna discapacidad.

COTREL - El Cuervo

Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a COTREL – El Cuervo. Con una sólida trayectoria en el mercado español y portugués y comprometidos con brindar soluciones logísticas integrales y eficientes, COTREL, Cooperativa de Transportes Reunidos El Cuervo, comenzó su andadura como empresa de servicios en el año 1979 con 15 socios y 22 camiones. Actualmente, consta de 33 socios y una flota de 160 vehículos en constante renovación.

La actividad principal que ejerce es el transporte de mercancías por carretera, principalmente a nivel nacional, siendo el almacenaje de mercancías su actividad complementaria esencial, en régimen de alquiler. A esto se suma el compromiso con la excelencia y la innovación, que los ha posicionado como referente en el sector. Se trata de una sociedad muy relevante en la contribución a la sociedad de empleo de calidad. A la plantilla de empleados y socios se unen los 140 empleados conductores (no socios), lo que ayuda a potenciar la economía de la zona.

Fundación Ponte

La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año la Fundación Ponte (Proyecto Proponte). Nace en Sevilla en 2004 y comienza a desarrollar un modelo de trabajo propio aunando la intervención psicosociales con técnicas teatrales, psicodrama y lenguaje audiovisual: la Propuesta Integrativa Basadas en Escenas (PIBE). Este modelo creativo de trabajo lleva 20 años de trayectoria con familias, infancia y adolescencia y ha tenido la oportunidad de diseñar multitud de programas sobre el bullying, salud mental, resolución de conflictos, integración social o convivencia.

La finalidad de aplicar esta metodología es prevenir o reducir situaciones de riesgo y mejorar el entendimiento y la convivencia. Un proyecto de investigación teatral y audiovisual que busca generar contenidos socio educativos y herramientas para la gestión emocional y la salud mental de nuestros jóvenes y de los adultos que los acompañan y por tanto de la sociedad a la que estos jóvenes pertenecen. Y para poder afrontar las alarmas que visibilizan el problema, se ha compartimentado en cuatro espacios de investigación y desarrollo de propuestas: Proponte Actúa, con jóvenes estudiantes de disciplinas artísticas; Proponte Transforma, formado por estudiantes de disciplinas sociales; Proponte Comunica, como medio de difusión a través de estudiantes de marketing digital, comunicación, y disciplinas audiovisuales, y Proponte Profesionales, con psicólogos y terapeutas especialistas en las temáticas de interés de adolescentes y jóvenes.

Obando

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia es para Obando. Panadería artesana utrerana que nació en 1965 como negocio familiar y que después de más de 60 años se ha convertido en una de las referencias del sector, gracias a la innovación tecnológica en los procesos de fabricación, aunque sin perder la esencia artesana y tradicional. Desde su obrador en Utrera distribuye a diario a miles de clientes en toda España, además de haber conseguido expandir sus fronteras a mercados en Europa, América y Asia. El equipo de panaderos elabora día a día picos, regañas y mostachones con las recetas tradicionales que los han caracterizado por la textura y el sabor más auténtico.

Sus materias primas son el principal valor que marca la diferencia en los productos. Utiliza cereales que provienen de sus propias explotaciones agrícolas cultivadas de manera sostenible, lo que garantiza que siempre trabaja con ingredientes naturales, además de no usar conservantes, ni aditivos en la elaboración de los productos. Sin embargo, la filosofía tradicional no está reñida con la adaptación a los nuevos tiempos. Por eso, lleva tiempo renovando procesos de producción gracias a la innovación tecnológica y la inversión en I+D, lo que los ha llevado a tener capacidad para atender a la constante y creciente demanda del mercado con novedosos productos.

Sociedad de Caza Lebrijana

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental recae en la Sociedad de Caza Lebrijana. Entidad sin ánimo de lucro, se constituyó en 1984. La actividad cinegética, referida tanto a la práctica de la caza como a las medidas de gestión y actuaciones de mejora del hábitat, busca fomentar la conservación de la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir, un ecosistema complejo con gran diversidad de ambientes y procesos, la sostenibilidad y el desarrollo de actuaciones que favorecen la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa.

La caza es un aprovechamiento fuertemente arraigado en Andalucía y, practicada con responsabilidad, contribuye a la conservación de la biodiversidad, manteniendo los equilibrios naturales además de contribuir a la economía y a fijar población en el territorio. En 2022 adquiere la condición de Entidad Colaboradora en materia de flora y fauna, colaborando activamente en los refuerzos poblacionales llevados a cabo y firmando acuerdos que trascienden el marco de estricto cumplimiento de la legalidad, contribuyendo a la conservación y mejora de los hábitats, reduciendo y limitando la práctica, fomentando la participación de cazadores en actividades formativas, haciendo un seguimiento de las poblaciones y de vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre.

Obra social del Rocío de Triana

La Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia es para Colonias Hermandad del Rocío de Triana. Una obra social de la Hermandad del Rocío de Triana, que desde hace 52 años acoge a unos 180 niños en riesgo de exclusión social en El Rocío, ofreciéndoles días de vacaciones llenas de fe, alegría y esperanza en verano, con monitores y voluntarios. Una iniciativa de caridad que ayuda a niños con situaciones familiares complicadas a vivir una experiencia transformadora. Se celebran en la Casa de Hermandad de la Hermandad del Rocío de Triana en la aldea de El Rocío y tienen lugar durante unos 15 días en el mes de julio. Cuentan con un equipo de monitores y voluntarios que se encargan de la organización y cuidado de los niños. La hermandad se encarga igualmente de la búsqueda activa de la colaboración económica para sufragar los gastos de esta iniciativa solidaria.

Son una labor emblemática de la Hermandad, conocida por su espíritu de caridad y convivencia. Ofrecen una oportunidad única de vivir una experiencia positiva y llena de amor para niños que la necesitan. Pero las colonias no acaban cuando los niños se bajan del autobús en Sevilla. En ese momento empieza el seguimiento que durante todo el año hace la Hermandad de ellos, organizando actividades y, sobre todo, tratando de cubrir las necesidades sociales y familiares detectadas durante estos quince días.