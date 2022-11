Los bares de Sevilla pararán para protestar por la gran subida del precio de la luz

Un paro simbólico por la imparable subida del coste de la luz. Los bares y restaurantes de Sevilla apagarán sus máquinas el próximo martes 8 de noviembre. Con esta medida, anunciada este miércoles por la Asociación de Hosteleros, se quiere escenificar la complicada situación por la que atraviesan estos negocios, con unos costes disparados que, según han asegurado, no se están repercutiendo de manera muy significativa en los usuarios.

La protesta, que se ha acordado para toda España, será el próximo martes 8 a las 12:00. El lugar elegido en Sevilla es la Plaza de la Alfalfa. A esa hora, se apagarán las luces de bares y comercios, mientras se leerá un manifiesto en el que se explicarán los motivos y se reclamarán ayudas directas al Gobierno. "Nos parece abusivo que estamos triplicando las facturas de luz y gas sin que el Gobierno haya establecido ningún tipo de ayudas. Estamos viendo como cada vez se están cerrando más establecimientos. Afortunadamente en Sevilla llevamos un otoño muy bueno por la programación cultural del Ayuntamiento, pero desgraciadamente en agosto se fueron 1.400 camareros al paro y se cerraron o traspasaron cien negocios. Venimos de una pandemia sin colchón económico y esta inflación de los precios y esta subida de luz no está afectando mucho", ha explicado Antonio Luque, presidente de los hosteleros sevillanos.

La factura de la luz de los bares y restaurantes se ha triplicado en los últimos meses. Un local ha pasado de pagar una media de entre 600 y 900 euros a 3.000, generando una situación insoportable.a la que hay que sumar la subida del precio de los alimentos. "Son cifras insostenibles. Para que salgan los números hay que hacer una muy buena gestión. Hace falta una ayuda para el sector", ha añadido Luque.

Con la protesta del próximo martes, los hosteleros quieren empezar a hacer fuerza para que el Gobierno entienda cuál es la situación. Además, advierten que tras las navidades vivirán de nuevo unos meses muy complejos.

Entre las medidas que reclaman se encuentran las rebajas fiscales, la reducción del IVA, o ayudas directas a los negocios: "El 80% somos pymes. Unidos somos un gigante, un motor para la economía y el empleo. Queremos que se nos escuche".

Baja el gasto medio de los clientes

La patronal sevillana indica que pese a la subida enorme de los costes, los hosteleros se están apretando el cinturón para no repercutir estas cantidades en los clientes. "En octubre Sevilla ha estado llena, pero hay que hacer el cómputo de cada año. El empresario se queda con 2 o 3 empleados en vez de 5 aumentando los descansos y no ampliando personal. Ahora subirán los costes porque hay que climatizar terrazas, etcétera, y no se ha subido el precio de la cerveza", ha añadido Luque.

La subida de las energías, los alimentos y las hipotecas no sólo afectan a los hosteleros. Es un problema de toda la población que, a su vez, se aprieta el cinturón. Por ello, los hosteleros señalan que están notando una disminución del gasto de los clientes. Se ha pasado de una consumición media por persona de entre 20 y 25 euros a una de entre 15 y 18 euros. "Tengamos o no clientes hay que pagar las facturas. Los gastos fijos son los mismos. Por eso preferimos no subir los precios y tener los locales llenos, soportando en su mayor parte los sobrecostes, que tenerlos vacíos. El mayoría de los clientes no están notando esa subida de los costes. Por ejemplo, en la cerveza".

Luque ha insistido en que en Sevilla se está apostando por asumir los costes frente a lo que sucede en otras ciudades: "No somos una ciudad gastronómicamente cara. En cualquier ciudad europea o española tienen mayores precios. Sevilla es barata para comer y beber. Así nos los dicen tanto los sevillanos como los turistas que nos visitan".

Buenas previsiones para Navidad

Los hosteleros han constatado cómo se está generando un importante movimiento de cara a la Navidad. Las comidas de empresa y amigos volverán con fuerza, adelantándose incluso a noviembre. Luque ha explicado que el precio medio de los menús se mantendrá entre los 30 y 40 euros. "Sevilla se ha convertido en una ciudad turística en Navidad. También es una buena noticia que se desligue del Puente de la Inmaculada".

Lo malo, según los hosteleros, serán los meses posteriores a las fiestas, por lo que instan a aprobar ayudas y a seguir programando actividades en la ciudad. "Julio y parte de agosto han sido los peores en años por el calor. Hemos perdido hasta las cenas. el peor verano en muchos años. En otoño, con la agenda cultural, también entre semana, hemos empezado con la recuperación. Pedimos también al Ayuntamiento que no deje de hacer cosas. Estamos demostrando nuestra responsabilidad".