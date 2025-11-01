El barrio de Heliópolis denuncia un "arboricidio silencioso" por las obras

Los vecinos de Heliópolis se quejan de que el Ayuntamiento de Sevilla no aumente el arbolado en este barrio aprovechando las obras, pese a ser la zona residencial más representativa de la Exposición Iberoamericana de 1929 con su tipología de ciudad-jardín protegida por el PGOU.

El Pleno de Distrito Bellavista-La Palmera aprobó el pasado 28 de octubre, con la abstención de PP y VOX, una propuesta de la asociación Parque Vivo del Guadaira para que se ponga fin a la precariedad de medios para atender una política ambiciosa de arbolado e infraestructuras verdes de la ciudad y se afronte el reto de mitigar los efectos provocados por las olas de calor y la adaptación al cambio climático.

La moción aprobada dice que, como consecuencia de la escasa coordinación entre servicios, se han producido daños por las obras del colector Emisario-Puerto en el parque del Guadaira y en el arbolado de la avenida de las Razas, sin que los servicios técnicos municipales hayan exigido la restitución al estado previo al promotor (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir); así como en el arbolado de la calle Ifni por zanjas al mismo pie del arbolado; y que se está produciendo un empobrecimiento del paisaje urbano de Heliópolis en las obras de la calle Júcar por el hormigonado de alcorques y por la renuncia a recuperar los alcorques sellados.

Se denuncia también la situación "de absoluto abandono" del parque de Palmas Altas, situado a ambas orillas del nuevo cauce del río Guadaíra, donde se invirtieron más de 10 millones de euros, excepto en las zonas contiguas a la nueva urbanización de Isla Natura, donde Metrovacesa ha intervenido para mejorar el entorno urbano de las nuevas viviendas.

En la moción se defiende que "las infraestructuras verdes deben tener la misma consideración e importancia" que el resto de obras, que se destine una inversión que redunde en un sensible aumento de la cobertura arbórea de nuestras calles y plazas, así como en el mantenimiento de la calidad y seguridad del arbolado. Y que se hagan cumplir las ordenanzas que amparan a nuestros árboles y parques, evitar de forma enérgica con sanciones los daños provocados por botellonas u otros usos agresivos no permitidos , así como proteger al arbolado privado ante el incumplimiento de la normativa urbanística.

Alcorques vacíos y sellados

La asociación Parque Vivo del Guadaira reclama que se aprovechen las obras de Emasesa en el barrio para replantar una veintena de nuevos ejemplares en los alcorques vacíos (8) y los que se hallaban sellados (10).

Obras de Emasesa en la calle Júcar, en Heliópolis. / Juan Carlos Muñoz

Denuncia que en las obras de la calle Júcar, que acomete Emasesa desde mayo, se están tapando los alcorques vacíos y se renuncia a recuperar los alcorques sellados, por lo que "se empobrecerá el paisaje urbano patrimonial y deteriorará la calidad ambiental". Se trata de obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento adjudicadas a la empresa Carmocón por importe de 1.670.606 euros y un plazo de ejecución de 40 semanas.

En esta zona existen en la actualidad 50 árboles. Los vecinos lamentan que no podrá plantarse ninguno más porque "no se han abierto ninguno de los 10 alcorques sellados, y lo que es peor, se han rellenado de hormigón 8 alcorques que en los últimos años habían perdido su árbol. Es este el arboricidio silencioso que denuncia la asociación. No el que acaba con el ejemplar, sino la pérdida intencionada e irreversible, en el contexto de unas obras de reurbanización, de una posición donde en un día hubo un árbol".

La asociación Parque Vivo del Guadaira exige al Ayuntamiento que en las obras de la calle Júcar, y en todas las anunciadas en las calles Jamaica, Tenerife y Lima, se recuperen todos los alcorques sellados con nuevas plantaciones y se planten especies adecuadas en los que carecen de arbolado, así como el máximo respeto hacia el patrimonio verde preexistente.

La entidad vecinal trasladó al gobierno local en mayo la necesidad de evitar daños al arbolado, así como de recuperar los alcorques sin árboles y -en la medida de lo posible- los alcorques sellados en la reunión que celebraron con el delegado del distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Pimentel, y técnicos de Emasesa. En un escrito de 6 de junio, dirigido a la Gerencia de Urbanismo, Emasesa y Parques y Jardines, se insistía en la necesidad de recuperar la biodiversidad patrimonial que caracterizó a Heliópolis con la plantación de especies como catalpas, jacarandas, paraísos, etc.

"El avance de las obras en el sector comprendido entre las calles Uruguay y Nicaragua ha permitido comprobar el desprecio a esta solicitud, ya que no sólo no se están recuperando los alcorques sellados (muchos de ellos en los últimos años), sino que se está sellando con hormigón de una manera irreversible los alcorques vacíos que existían".

La asociación estima que existen entre 17.000 y 20.000 alcorques cegados en la ciudad, un número similar al de los alcorques sin árboles. La entidad analizó la situación del arbolado en siete barrios de la zona sur en 2018, identificando 491 alcorques sellados que se señalizaron. Lamentó que es un problema generalizado en la ciudad la escasa sensibilidad municipal y vecinal, porque muchos de estos alcorques han sido sellados aparentemente por los propios vecinos, así como la falta de coordinación entre la Gerencia de Urbanismo, Parques y Jardines y otros servicios municipales.

Respuesta de Emasesa

Emasesa respondió a mediados de octubre a los vecinos, a través del director de las obras de la calle Júcar, que en la primera fase se pueden plantar 4 árboles en la calle, concretamente entre las calles Uruguay y Nicaragua en el tramo de la vía Doce de Octubre y Paraguay, conforme al acuerdo con el Servicio de Parques y Jardines.

En la ejecución de la segunda fase de la obra que ha comenzado entre las calles Nicaragua y Lima, Emasesa explica que "se seguirán manteniendo las reuniones con Parques y Jardines para buscar nuevas ubicaciones de plantación si es posible y compatible con la urbanización de la calle"

La empresa indica que la incompatibilidad con servicios existentes o nuevos impide plantar árboles en algunos alcorques. "En la primera fase de la obra se ha comprobado que, en varias de las ubicaciones preexistentes, ya vacías, no es posible plantar nuevos árboles debido a la incompatibilidad de estos con los servicios ya existentes o los nuevos a instalar, pero en otras ubicaciones sí es posible dicha plantación y se procederá a habilitar nuevos alcorques para ello".

Respecto a los alcorques sellados con hormigón, Emasesa explica que se debe a razones de seguridad y asegura que se abrirán si admiten nuevos árboles. "Por motivos de seguridad para los trabajadores y para las personas que transitan por la zona de obra, los alcorques vacíos han sido rellenados de hormigón y así evitar posibles accidentes. Una vez se comience con la urbanización de la calle se procederá a demoler el hormigón y habilitar los alcorques en aquellos lugares en los que es posible plantar nuevas unidades de árboles".

Enorme retroceso de la masa arbórea

Parque Vivo del Guadaira señala que los estudios realizados por esta asociación y por Foro de Heliópolis han constatado el enorme retroceso de su masa arbórea observado entre 2007 y 2018, al desaparecer buena parte del arbolado original, ya centenario. De hecho, ambas asociaciones inventariaron la pérdida de 134 árboles, de ellos 104 árboles de hoja caduca de gran porte, proceso que no se ha detenido estos años, ya que las plantaciones que se han realizado son de unas pocas decenas de almeces concentrados en las plazas de los Andes, Chica y Padre García Tejero.

La previsión de los modelos climatológicos de hasta +3 grados para el año 2060 convertirán a Sevilla, a juicio de la asociación, en una ciudad inhabitable buena parte del año. Ante esta situación de emergencia climática se considera necesario conservar o recuperar cada árbol, ya que es imprescindible para mitigar esta perdida de la calidad de vida. No se entiende la despreocupación al respecto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su actual compromiso contra el cambio climático definido en acciones tales como la participación en el proyecto europeo Urban New o en el Plan de Actuación Integrado (PAI) Sevilla Nuevo Este: transformando Este-Alcosa-Torreblanca, que se entiende deben corroborar y apoyar tanto la Gerencia de Urbanismo como la empresa pública Emasesa.