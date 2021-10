El barrio portuario de Sevilla arranca en dos años con usos mixtos en Páez de Rivera

El proyecto para levantar un barrio portuario en la ciudad sigue dando pasos. Los planes de la Autoridad Portuaria de Sevilla pasan por iniciar en dos años la primera fase de la integración puerto-ciudad con unas obras que convertirán las naves más cercanas a la calle Páez de Rivera para usos mixtos tras una inversión que se espera que llegue hasta de fuera debido “al atractivo tamaño del proyecto”. Otro paso importante se ha conseguido después de que la Gerencia de Urbanismo haya mandado a la Junta de Andalucía el documento para que la modificación urbanística necesaria del espacio en el que se levantarán viviendas cuente con su tramitación ambiental.

El proyecto que convertirá en un nuevo distrito un espacio de casi 60 hectáreas fue presentado ayer a empresarios por el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona; el socio fundador de la prestigiosa firma internacional Eddea Arquitectura y Urbanismo, José María de Cárdenas; y la directora regional de CBRE Andalucía, Rosa Madrid en la mesa redonda El nuevo distrito portuario: un hito urbanístico en Sevilla, organizada por la Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) que preside Augusto Jannone.

El Puerto espera tener listo todos los trámites para arrancar con la primera fase del proyecto antes de 2024. El muelle de Tablada se abrirá para acoger usos de todo tipo, un modelo mixto donde habrá actividad, viviendas, comercio, ocio, cultura y deporte. Y habrá nuevos hitos arquitectónicos que darán identidad al nuevo barrio; por ejemplo, en el centro del muelle de Tablada se construirá una nueva terminal para cruceros, que permitirá que la ya existente en Las Delicias quede sólo para yates y megayates; se mantendrán en pie las grúas del muelle, como referencias históricas y arquitectónicas visibles desde muchos puntos de la ciudad, y se creará un entramado de calles y espacios interiores que conservará los actuales tinglados y que estarán conectadas a través de una gran avenida, la del Guadalhorce, un nuevo paseo para el disfrute peatonal y con vehículos sostenibles.

“No queremos que vengan cruceros de 5.000 pasajeros. Lo estamos enfocando en cruceros medios, de lujo. Son los que más rentas dejan en la ciudad, se quedan a pasar la noche”, comentó Carmona. La transformación de la zona portuaria de Tablada tendrá en cuenta la cercanía con centros universitarios y sanitarios y las demandas ciudadanas. “Tendremos de todo, incluso discotecas”. Comparó el proyecto con la Casa de la Moneda, “ya que una vez que pasas el arco hay vivienda y de todo. No vamos a tocar la arquitectura, la vamos a adaptar a usos distintos”.

Por ahora no hay estimación sobre el coste de esta gran operación que también se extenderá a la avenida de las Razas y el barrio de Heliópiolis y Reina Mercedes, conectando con el parque Guadaíra y propiciando un gran mirador al Puerto para que la ciudadanía sea partícipe de la actividad industrial. “Os trasmito que hay mucho dinero en el mercado y hay pocos proyectos de esta envergadura no sólo en España, sino en Europa. Sevilla está en un buen momento. No preveo que vayamos a tener problemas de inversores, lo que tenemos es que dar un proyecto que sea viable y rentable”, señaló Madrid poco antes de apuntalar la idea diciendo que llegarán ofertas de inversores extranjeros debido “al atractivo tamaño del proyecto”.

Esta integración de parte del Puerto añade a Sevilla más de 150.000 metros cuadrados de espacios públicos y peatonales, acerca a la ciudadanía al río y a su disfrute, permite que esta zona siga siendo puerto, pues habrá atraques, y también recupera un hilo perfecto para contar su historia y su pasado. “Nosotros pretendemos que cuente con puestos de flores y artesanía. Queremos un sitio habitable que sea reconectado con la ciudad. Es muy difícil correr de puente a puente”, sostuvo De Cárdenas.