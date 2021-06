El distrito urbano-portuario tendrá una nueva terminal para cruceros y mantendrá las grúas

Sevilla se ha convertido este jueves en un modelo muy especial de la integración puerto-ciudad a la que aspiran muchas urbes del mundo. Un puerto fluvial y milenario, con historia y con dos fachadas, que acometerá en los próximos meses un nuevo proceso de integración cuyos primeros avances ha adelantado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, en el trancurso de un seminario que se celebra en el Acuario organizado por RETE, la Asociación Internacional para la Colaboración entre Puertos y Ciudades.

Carmona ha desvelado los primeros esbozos de lo que será un nuevo barrio de la ciudad. El muelle de Tablada se abrirá para acoger usos de todo tipo, un modelo mixto, donde habrá actividad, viviendas, comercio, ocio, cultura y deporte. Y habrá nuevos hitos arquitectónicos que den identidad al nuevo distrito: por ejemplo, en el centro del muelle de Tablada se contruirá una nueva terminal para cruceros, que permitirá que la ya existente en Las Delicias quede sólo para yates y megayates; se mantendrán en pie las grúas del muelle, como referencias históricas y arquitectónicas visibles desde muchos puntos de la ciudad; y se creará un entramado de calles y espacios interiores que conservará los actuales tinglados y que estarán conectadas a través de una gran avenida, la del Guadalhorce, un nuevo paseo para el disfrute peatonal y con vehículos sostenibles.

Por ahora no hay estimación sobre el coste y los plazos de esta gran operación, que también se extendrá a la avenida de las Razas y el barrio de Heliópiolis, pero sí la certeza de que el proceso se ha puesto en marcha y ahora busca la alianza público y privada para salir adelante en el menor tiempo posible un proyecto que ya se promociona bajo el eslogan del "El mar en el corazón de Andalucía".

La presentación de estos planes de la ciudad de Sevilla ha centrado la primera ponencia del seminario, que ha dado comienzo con la proyección de un vídeo, una recreación del fondo del río cargada de magia que ha servido para presentar a una ciudad mágica desde el Acuario, un espacio situado en los muelles del Puerto de Sevilla.

Teófila Martínez, presidenta de RETE, ha dado la bienvenida a los más de 200 personas que están siguiendo el seminario híbrido, que ha contado también con la presencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y Manuel Arana, representante de Puertos del Estado.

"Los puertos son una parte muy importante del territorio y sin esa relación con las ciudades, esa convivencia económica, social, cultural y ambiental, no tienen futuro", ha comentado la también presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, incidiendo en que no puede haber resquemores entre unos y otros, pues el diseño de la alianza entre puerto y ciudad tiene que permanecer en el tiempo para dar cofianza tanto a las administraciones públicas como a la iniciativa privada. "Tenemos que superar ese complejo que ha habido por siglos al otro lado de la valla del muelle de que quien cede pierde; como alcaldesa esto me hacía mucho daño, es como si no se quierera ver la readlaid de la ciudad, la conviencia y la necesaria sostenibilidad de esa alianza, el quilibrio es imprescindible", ha apuntado Martínez.

El seminario brinda la oportunidad de intercambiar ideas. "Hasta ahora no se ha dado valor a la integración porque se miraba desde el punto de vista puntual, a un puerto le quedaba un suelo ocioso, negociaba y lo ponía en valor, pero no había una imagen general de lo que eso puede suponer en el tiempo", ha comentado la presidenta de RETE.

Arana, como representante de Puertos del Estado, ha explicado que el Gobierno ha incluido uan estrategia de integración puerto-ciudad en sus planes, un documento para los próximos 10 años y que actualiza el marco vigente desde hace 25 años. Y Carazo, en nombre de la Junta de Andalucía, ha apoyado la necesidad de tener puentes entre las ciudades y los puertos y avanzar en procesos que son transformadores desde el punto de vista urbanístico, pero también económico. "Y esto es fundamental en un momento en el que tenemos que impulsar la recuperación tras la pandemia", ha recordado tras realizar un recorrido por las últimas inversiones previstas en los puertos andaluces y el impulso de las áreas logísticas como motores de empleo local.