El Betis construirá torres en la ciudad deportiva para los vencejos

En el último estudio de ordenación elaborado por el Real Betis Balompié para la remodelación del estadio se dedica un capítulo a los vencejos después del escrito que la asociación SOS Vencejos presentó a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente el pasado junio en la que alertaba de la existencia de una colonia en el Benito Villamarín. La solución del club heliopolitano pasa por construir para los pájaros que anidan en el recinto torres artificiales en la ciudad deportiva Luis Del Sol.

“Existe en el actual estadio presencia de las especies Apus apus (vencejo común) y Apus pallidus (vencejo pálido), ambas incluidas en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) pero no en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Los vencejos pertenecen al grupo de especies consideradas urbanas, al tener su hábitat en las ciudades. Se trata de especies migradoras que nidifican en nuestra provincia, llegando a finales del invierno los bandos de adultos para desarrollar la etapa reproductiva”, explica del Betis en el documento que cuenta desde ayer con el visto bueno del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo.

“Estas especies suelen ocupar habitualmente el mismo lugar año tras año, permaneciendo en ellos hasta la independencia de las crías, momento en el que abandonan la colonia e inician la migración, habitualmente a finales de septiembre. La principal característica de los vencejos es que se mantienen en vuelo durante toda su vida, y se posan únicamente durante la etapa reproductiva”. Los técnicos explican que, para poner los huevos, buscan huecos en los edificios bien bajo las tejas o en oquedades de las fachadas, ya que necesitan poder salir volando directamente al contar con patas muy pequeñas no preparadas para desplazarse sobre ellas. “Por todo, esto no se puede hablar de nido específicamente en esta especie, aunque sí de lugares de reproducción”.

El estudio de ordenación dedica un capítulo al pájaro tras las quejas de SOS Vencejos

La población en el estadio se concentra en las gradas de Gol Norte y Fondo, “posiblemente por presentar menores temperaturas y/o insolación. Como medida de mitigación de la posible incidencia que pueda tener la remodelación del estadio, y dados los beneficios que estas aves insectívoras desarrollan en el medio ambiente urbano, se plantean las siguientes medidas:

–Construcción e instalación de torres artificiales (refugios). Se instalarán en la ciudad deportiva del propio club, ubicada en la avenida de Italia y a menos de 400 metros del estadio, unas torres artificiales para compensar los efectos en la próxima primavera, cuando la especie vuelva a anidar en la ciudad.

–Construcción de estructuras de anidamiento en el nuevo estadio. Una vez finalizada la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín se valorará la viabilidad y se propondrá la construcción de estructuras que faciliten el anidamiento de ambas especies.

El estudio de ordenación concluye que las actuaciones de demolición de la grada de Preferencia (situada al Oeste) y las actuaciones en el resto de la parcela son compatibles con la actividad reproductora de estas aves y sus periodos migratorios. Asimismo, el proyecto de edificación deberá contemplar las medidas necesarias para evitar afección de las edificaciones sobre la avifauna presente en la zona de estudio.