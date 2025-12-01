﻿Binter empieza a volar entre Sevilla y Canarias con 20 vuelos semanales

La aerolínea Binter ya ha aterrizado en Sevilla con una programación de 20 vuelos semanales con Canarias, para unir la capital del Guadalquivir con Tenerife y Gran Canaria con el servicio diferencial característico de la compañía aérea que incluye, para todas las tarifas, equipaje de mano en cabina, aperitivo gourmet de cortesía y los vuelos en conexión a cualquier aeropuerto del Archipiélago.

Sevilla añade así una oferta de casi 44.000 asientos durante la temporada de invierno en vuelos directos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, tanto con Gran Canaria como con Tenerife.

En el aeropuerto sevillano recibieron este primer vuelo el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; una representación de la Junta de Andalucía; y el director del Aeropuerto, Sergio Millanes. Por parte de la aerolínea, estuvieron presentes el director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, y el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo; junto al director gerente de Atlantis Cargo, José Luis Becerra; quienes destacaron la apuesta de la compañía por consolidar estas dos rutas directas durante todo el año, que vienen a reforzar el acceso directo del sur peninsular al archipiélago canario con un servicio de alta gama, alejado del low cost.

Miguel Ángel Suárez resaltó que para Binter "es una apuesta muy importante incluir también Sevilla dentro de nuestra red de destinos y reforzar la apuesta de la compañía por Andalucía. Estamos muy contentos de estar aquí, y de poder ofrecer el modo canario de volar a nuestros clientes con 20 vuelos a la semana y con conexiones no solamente a Gran Canaria y Tenerife, sino al resto de las islas de forma gratuita".

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, subrayó “la inversión de más de 80 millones de euros que el Gobierno de España inyectó en el aeropuerto de Sevilla ha impulsado su crecimiento en los últimos años provocando la llegada de numerosas conexiones internacionales. Por ello, celebramos especialmente esta nueva conexión con Canarias, que contribuye a mantener un equilibrio adecuado entre pasajeros nacionales y extranjeros, consolidando un modelo de crecimiento sostenible”.

En este sentido, manifestó que “nos hemos acostumbrado a un ritmo alto de aperturas de nuevas líneas, a veces prácticamente de manera mensual. Ese dinamismo es positivo y habla del atractivo creciente de Sevilla como destino, pero no debe llevarnos a restar importancia a cada nuevo avance. La inauguración de esta nueva ruta es un logro que merece ser reconocido y celebrado”.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal,valoró la apuesta de Binter por la comunidad, "un compromiso que tiene su reflejo en nuevas rutas y refuerzo de las ya existentes y que contribuye de forma decisiva a posicionar a nuestra región como una de las primeras opciones para los canarios".

Bernal subrayó las buenas cifras del mercado canario en Andalucía en lo que va de año, con 126.189 viajeros alojados en hoteles y cerca de 318.000 pernoctaciones entre enero y octubre, lo que supone incrementos de alrededor del 10% en relación con el mismo periodo de 2024. Así, Andalucía "se sitúa como segundo destino exterior en el país para los turistas de las Islas Canarias".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, indicó que “la inauguración de esta nueva ruta entre Sevilla y las Islas Canarias supone un paso decisivo para seguir fortaleciendo la conectividad aérea de nuestra ciudad. Sevilla y Canarias comparten una intensa relación turística y económica, y esta conexión directa permitirá impulsar aún más el flujo de visitantes, favorecer el intercambio cultural y abrir nuevas oportunidades para ambos destinos".

La delegada recalcó además la apuesta firme de Binter por Sevilla: “Queremos agradecer a Binter su compromiso con nuestro aeropuerto y con la ciudad. La compañía ha demostrado con esta apuesta su confianza en Sevilla ampliando su operativa y contribuyendo a que sigamos creciendo como un destino mejor conectado, más competitivo y abierto a nuevos mercados".

Vuelo inaugural de Binter en Sevilla / M. G.

Doble enlace directo cinco días a la semana

A partir de ahora, Sevilla estará conectada con Canarias con Binter cinco días a la semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con una programación que facilita tanto las escapadas de fin de semana como estancias más largas.

En el caso de la ruta con el Aeropuerto de Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna, los vuelos saldrán hacia la isla a las 20:00 horas, los lunes, y a las 19:50, el resto de los días de operación. Hacia Gran Canaria los vuelos partirán a las 12:20. Las salidas desde Tenerife están previstas para las 16:10, los lunes, y a las 16:00 horas, el resto de días; mientras que desde Gran Canaria los aviones partirán a las 08:30 horas.

Para los pasajeros que se dirijan a otra isla, o viajen desde ella, la aerolínea facilitará sin coste los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los más de 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por el mismo precio.

Ya se pueden adquirir los billetes para estas nuevas rutas a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultar las condiciones y precios.

Modo canario de volar

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán del modo canario de volar, con un servicio de alta gama y las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo exclusiva, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

Asimismo, la aerolínea comercializa dos productos, el Discover Stopover y el AirPass Explorer, que permiten a los pasajeros que viajan a Canarias desde destinos nacionales e internacionales visitar más de una isla y descubrir toda su variedad de paisajes y experiencias a precios muy competitivos. Ambos están disponibles a través de la página web de la compañía: bintercanarias.com.

Binter es la aerolínea líder en el transporte aéreo interinsular en Canarias, que nació hace 36 años y que también enlaza el archipiélago con 28 destinos fuera de las islas, 18 nacionales y 10 internacionales, gracias a una media de 270 vuelos diarios. Su seña de identidad es su servicio diferencial centrado en la atención al pasajero: aviones con filas de dos asientos a cada lado del pasillo, menú gourmet de cortesía a bordo y equipaje de mano incluido en todas las tarifas, entre otras ventajas. En 2024 fue distinguida por la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) como Aerolínea del Año y a la Conectividad Regional y en 2023 fue reconocida por la OCU como mejor aerolínea española en función de la opinión de los viajeros respecto al servicio, precios y calidad.