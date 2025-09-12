Los 'biris' detenidos por la agresión en Gandía se hicieron pasar por ultras del Betis

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a seis miembros del grupo Biris Norte, el sector ultra del Sevilla Fútbol Club, por una grave agresión a tres personas. Uno de los heridos se encuentra en estado muy grave en la UCI tras recibir numerosos golpes en la cabeza. Los presuntos agresores se hicieron pasar por ultras del Betis para ganarse la confianza de las víctimas, a las que luego llevaron a un lugar apartado para golpearlas repetidamente.

Según informó ayer la Policía en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto en Gandía (Valencia), donde agresores y víctimas estaban pasando unos días de vacaciones. A los presuntos autores se les imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delitos de odio.

El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de forma amistosa, sostiene la Policía en su comunicado. Uno de los jóvenes asaltados llevaba un tatuaje del Real Madrid y por ahí comenzó la relación. Tras conocer los agresores la afinidad de algunas de las víctimas por el Betis, se ganaron su confianza mediante el engaño, diciendo que eran aficionados béticos, para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación, donde tenían previsto continuar con su momento de ocio. Una vez allí, los seis biris comenzaron a cantar consignas a favor del Sevilla y reconocieron expresamente que eran miembros del citado grupo ultra.

A raíz de ahí, los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y ataques con botellas de cristal fracturadas. Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave. Se trata de un joven de 19 años de edad. Las tres personas atacadas son de Madrid.

En el año 2017, la Comisión Estatal contra la Violencia en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, calificó oficialmente al Grupo Biris, o Biris Norte, como grupo violento con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2007, añade la Policía.

A raíz de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Violentos y la Brigada Local de Información de Gandía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Sevilla y Valencia, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información, se procedió a la detención y posterior puesta a disposición judicial de los seis agresores, siendo decretada la prisión provisional para todos ellos. Se les considera también responsables de un delito de odio.

En los últimos años, la Policía Nacional ha desarrollado varias operaciones contra los ultras del fútbol en la capital andaluza, donde han protagonizado numerosos incidentes violentos. Se han abortado varias batallas campales entre ultras de los dos equipos de la ciudad.