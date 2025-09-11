A prisión seis ultras del Sevilla por agredir a aficionados rivales en Gandía (Valencia)

Una imagen de un bengaleo de Biris Norte durante la celebración de su 50 aniversario.

Seis personas pertenecientes a un grupo radical violento han sido detenidas en Sevilla por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival, según ha informado este jueves en un comunicado la Policía Nacional, que ha detallado que los arrestados se encuentran en prisión provisional.

Los hechos, por los que les atribuyen delitos de tentativa de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y odio, se produjeron el pasado 9 de agosto en Gandía (Valencia), donde agresores y víctimas pasaban unos días de vacaciones.

El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de forma amistosa.

Tras conocer los agresores la afinidad de las víctimas por un equipo de fútbol rival, se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio.

Una vez allí, seis miembros del grupo radical denominado 'Biris Norte' comenzaron a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol y reconocieron expresamente que eran miembros del citado grupo ultra vinculado al Sevilla CF.

En dicho ataque, los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y golpes con botellas de cristal fracturadas.

Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave.

La Policía ha recordado que en 2017 la Comisión Estatal contra la Violencia, en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, calificó oficialmente al 'Biris Norte' como grupo violento con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2007.

A raíz de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Violentos y la Brigada Local de Información de Gandía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Sevilla y Valencia, fueron detenidos los seis agresores, para los que se decretó prisión provisional.