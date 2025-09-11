Así quedará el Sevilla en LaLiga según la IA: Dominio de la cantera con una sorpresa

Tras dos temporadas coqueteando con el descenso de una forma muy peligrosa, especialmente en la 2024/2025, el renovado Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y Antonio Cordón afronta este curso con el objetivo de, según este último y el presidente José María del Nido Carrasco, estar alegres gracias a su equipo. Sin embargo, en la hinchada hispalense existe cierta preocupación por el desempeño de una plantilla renovada que ha generado algunas dudas en su arranque liguero. Tras dos tropiezos consecutivos ante Athletic Club y Getafe, los de Nervión derrotaron al Girona en Montilivi y buscarán su segunda victoria ante un Elche que se ha convertido en una de las sorpresas de este campeonato.

Pese a que el año acaba de comenzar y aún se desconoce cómo funcionarán las distintas plantillas tras un cierre frenético del mercado de fichajes, las quinielas sobre cómo terminará LaLiga no dejan de sucederse y nadie parece ponerse de acuerdo. En Diario de Sevilla hemos acudido a la inteligencia artificial para, en base a las estadísticas y plantillas, saber cómo cree esta herramienta que quedará el combinado blanquirrojo esta temporada. ChatGPT, uno de los recursos más habituales a la hora de prestar ayuda, ha dado la sorpresa con respecto al cuadro nervionense, especialmente en el apartado ofensivo.

Isaac Romero. / Juan Carlos Muñoz

Según la IA, el Sevilla Fútbol Club finalizaría la temporada en decimoprimera posición con 47 puntos, media bastante acertada si tenemos en cuenta los resultados de LaLiga en estos últimos años. ChatGPT se ha aventurado también a conformar el podio de goleadores de cara a este curso, siendo el máximo anotador del cuadro hispalense Isaac Romero con diez dianas. El lebrijano ya ha visto puerta en una ocasión en lo que llevamos de temporada, ante el Girona para hacer el 0-2, sumando los mismos goles que Alfon González, Lucien Agoumé y Dodi Lukebakio. Una de las grandes sorpresas es ver a Alexis Sánchez en segundo lugar con siete tantos, seguido de Peque con seis. Juanlu Sánchez domina el apartado de asistencias con diez pases de gol, siendo Rubén Vargas con cinco y Djibril Sow con cuatro los que completarían el tridente dominante en este aspecto.

El tiempo determinará si la inteligencia artificial ha demostrado su valía en una temporada donde los interrogantes pululan por Nervión. Almeyda parece haber caído de pie en la afición de un Sevilla que mira con lupa a sus jugadores. Los fichajes de Antonio Cordón deberán demostrar su valía y el por qué de sus respectivas llegadas a la capital hispalense, algo que será determinante para el devenir del curso 2025/2026. De momento, el Elche se plantea como la primera prueba de fuego para el cuadro nervionense, que buscará por ganar dos encuentros de Primera División de forma consecutiva 17 meses después.