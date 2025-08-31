El próximo objetivo de Matías Almeyda en el Sevilla FC

Alfon González e Isaac Romero dieron al Sevilla Fútbol Club sus primeros puntos de la temporada ante un Girona que sigue en caída libre. El debutante en el cuadro hispalense, que sucedió a Dodi Lukebakio e igualó a Erik Lamela, y el ariete lebrijano fueron asistidos por un Rubén Vargas cuya permanencia en Nervión no está del todo asegurada debido a la imperiosa necesidad de formar una plantilla que no sufra tanto como en las últimas temporadas para lograr la permanencia. Mientras se suceden las últimas horas del mercado de fichajes y Antonio Cordón trata de cerrar los refuerzos necesarios, Matías Almeyda se mantiene centrado en conseguir que el equipo muestre la imagen deseada en LaLiga.

Almeyda da instrucciones a los jugadores del Sevilla en Montilivi / LaLiga

El técnico argentino respira algo más aliviado tras ganar en Montilivi. Las derrotas ante Athletic Club y Getafe fueron dolorosas, especialmente la sucedida en el Nuevo San Mamés en la primera jornada. El buen papel del cuadro blanquirrojo durante la segunda mitad de su debut liguero quedó anulado por un tanto de Robert Navarro en el minuto 81. Nada que ver tuvo el rendimiento del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante una afición que mantiene la esperanza de que este año no será tan complicado como los anteriores. Sin embargo, y pese a lo difícil que ha supuesto para la parroquia nervionense confiar en este proyecto, Almeyda ha conseguido el mejor registro de las tres últimas campañas y ya tiene en mente su próximo objetivo.

Herencia complicada

La victoria en Cataluña supone el mejor arranque liguero para el Sevilla Fútbol Club desde el curso 2021/2022, cuando el equipo que entrenaba Julen Lopetegui acumuló ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota gracias a cuatro victorias y cuatro empates. Nada que ver tuvo la siguiente campaña para el técnico vasco, cesado en octubre. El de Asteasu únicamente ganó uno de sus primeros doce partidos, al Espanyol en el RCDE Stadium. Jorge Sampaoli se hizo cargo del cuadro hispalense hasta que su segunda etapa en la capital andaluza terminó para dar paso a la llegada de José Luis Mendilibar, que se proclamaría campeón de la UEFA Europa League a final de temporada.

Almeyda pelotea durante un receso del entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Todo se truncó para el de Zaldibar a partir de agosto, perdiendo en las tres primeras jornadas y cayendo ante el Manchester City en la final de la Supercopa de Europa. Tras ganar a la Unión Deportiva Las Palmas en la cuarta fecha del campeonato liguero, una victoria sobre el Almería y una ristra de empates supusieron el cese del que terminaría siendo campeón de la Conference League con el Olympiakos. Una jornada más tardó Xavi García Pimienta en conseguir sus tres primeros puntos como técnico sevillista, después de haber conseguido dos empates y dos derrotas en su estreno oficial como entrenador del cuadro blanquirrojo. El objetivo que tiene en mente Matías Almeyda es mejorar estos números, lo que supondría un alivio tanto para la plantilla como para una afición que parece confiar en el bonaerense para alejarse definitivamente del descenso y regresar a la zona noble de la tabla.

Después del parón de selecciones, el Sevilla Fútbol Club recibirá al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, buscando conseguir dos victorias consecutivas en LaLiga por primera vez en muchas jornadas. Alavés, Villarreal, Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona serán los próximos rivales del técnico argentino, que parece dispuesto a convencer a la parroquia nervionense de que su segunda etapa en Nervión será un éxito y nada tendrá que ver con lo que ocurrió cuando militó en el conjunto hispalense como futbolista.