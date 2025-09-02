La sorpresa del Sevilla fue... la alegría de Cordón

La tremenda decepción del sevillismo al cierre del mercado, con un aluvión de críticas, más o menos aceradas y ácidas, y hasta una ristra de chistes digitales destilando la guasa de la tierra sobre los fichajes, contrastó con la ilusión y la alegría que emanó de Antonio Cordón en su comparecencia nocturna.

Media hora antes del cierre del mercado, el director deportivo del Sevilla, que prefiere ser llamado director de fútbol profesional, dio sus razones dejando algunas frases que los aficionados se tomaron con retranca, como que se había “divertido” trabajando durante todo el verano o que tenía “ilusión”. El contraste con la desilusión del sevillismo fue palpable incluso en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Poco antes de que hiciera un “balance muy positivo” de la planificación, el Sevilla anunció los tres únicos fichajes que pudo realizar en el último día de mercado: el central Fábio Cardoso, el mediocampista Batista Mendy y el delantero Alexis Sánchez, que en diciembre cumplirá 37 años. No hubo sorpresa final. La guinda de la planificación en plena desazón del sevillismo fue esa alegría que reiteró Cordón ante la prensa después del traspaso de Lukébakio al Benfica por 20 millones de euros más cuatro en variables y un porcentaje de futuro traspaso del 15%.

Siete fichajes y seis salidas Antonio Cordón no pudo dar salida a todos los futbolistas que hubiese querido para hacer hueco a algún refuerzo más necesario. Pero sí logró tres ventas que dejarán más de 60 millones de euros (Badé, Idumbo y Lukébakio) y logró mediante cesiones (Rafa Mir y Pedrosa al Elche) o rescisiones (Iheanacho) tres bajas más. Sustancial fue la de Iheanacho sobre la bocina para reducir el coste de la plantilla y enjugar el límite salarial. Los refuerzos se quedaron en siete, con dos cesiones (Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy) y cinco jugadores libres o de nulo coste por estar en último año de contrato (Alfon, Suazo, Azpilicueta, Fábio Cardoso y Alexis Sánchez).

El Sevilla realizó otros movimientos el último día de la ventana estival de transferencias, como anunciar las ampliaciones de contrato de Sow y Marcao para poder rebajar sus sueldos y prorratear el actual en otro año más -hasta 2028 el brasileño y hasta 2029 el suizo-; o la rescisión de contrato de Iheanacho, que libera un buen pico; o la inscripción de Ramón Martínez con el primer equipo. Pero no pudo deshacerse de la ficha de Álvaro Fernández, que renovó con Víctor Orta y su salida al Deportivo o el Burgos, o algún otro equipo, quedó frustrada. Eso sí: rechazó la última oferta del Villarreal de 15 millones de euros por Rubén Vargas.

La plantilla inscrita por el Sevilla consta de tres porteros más Alberto Flores; ocho defensas -Cordón cuenta también con Castrín y Oso, con ficha del filial-; cinco centrocampistas y el canterano Manu Bueno, según dijo el gestor pacense; cinco mediapuntas o trequartistas; y cuatro delanteros incluyendo entre éstos a Peque. "Era un reto formar un equipo con hombres y no con nombres, con hambre y con fuerza. La fuerza de este Sevilla va a ser el grupo", ponderó.

La plantilla inscrita: 25 jugadores

Porteros

1.- Odysseas Vlachodimos

13.- Nyland

X.- Álvaro Fernández

Defensas

2.- Carmona

3.- Azpilicueta

4.- Kike Salas

5.- Nianzou

12.- Suazo

23.- Marcao

X.- Fábio Cardoso

X.- Ramón Martínez

Centrocampistas

6.- Gudelj

8.- Joan Jordán

18.- Agoumé

20.- Sow

X.- Batista Mendy

Mediapuntas

11.- Rubén Vargas

16.- Juanlu

17.- Alfon

21.- Ejuke

24.- Januzaj

Delanteros

7.- Isaac

9.- Akor Adams

14.- Peque

X.- Alexis Sánchez

Así ocupa las 25 fichas inscribibles el Sevilla. Y Antonio Cordón ve una “plantilla equilibrada” que habrá de “evolucionar” con jugadores jóvenes y con futbolistas que mejoren su rendimiento con respecto a las temporadas anteriores, según dijo el gestor pacense. Y con futbolistas con experiencia con los que “aprendan los jóvenes”, porque también cuenta con el empujón de la cantera este año y los venideros. Y sobre todo destaca la premisa reiterativa de “hacer un grupo”.

Cordón negó que el Nápoles realizara ninguna oferta formal por Juanlu y entendió que el quinteño “quiera crecer en su tierra” al igual que Carmona, por el que sí reconoció que llegó alguna oferta inglesa que no aceptó el jugador. “Debemos respetar a las personas y a los futbolistas”, dijo, convencido de que ambos crecerán y aportarán como otros canteranos que deben meter el hombro.

Dejando a un lado que el Sevilla fuera vinculado a Amrabat y que éste terminara fichando por el eterno rival, las dudas van a persistir. La presión económica era enorme. “En torno a 80 u 85 millones se han recuperado y de esos hemos podido invertir 10, 11 ó 12 millones”, sin realizar ningún pago por traspaso, según dijo el pacense, que puso toda la confianza en Almeyda y en la cohesión del grupo, a lo que ayudará “la experiencia de Alexis”. “Estoy muy feliz de lo que hemos formado y espero que los resultados vayan reconociendo mis palabras”. Más les vale a Cordón y a todo el Sevilla como entidad...