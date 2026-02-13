Las dos veces que el Bizcocho y Pablo de la Prida rozaron el primer premio de chirigotas en el Falla

La chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida pelerará esta noche por el que podría ser el primer premio en la historia de una agrupación sevillana en la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Ambos autores, de referencia en el carnaval hipalense, han unido en esta edición sus fuerzas con la incorporación del segundo como coautor del grupo de San José de la Rinconada, muy asentada ya en la modalidad desde hace años. Esta vez sin embargo el panorama parece diferente.

La experiencia de ambos ha dado como resultado una chirigota bastante redonda que se ha situado como clara aspirante desde preliminares, y que no ha flaqueado ni en cuartos ni finales. Además apostando siempre por el humor durante todo el repertorio, tanto en las partes fijas, presentación y popurrí, que no han tenido que refrescar por su gran calidad, como en pasodobles y cuplés, donde han dejado algunas de las mejores letras de esta edición, como el surrealismo con las balizas o la crítica a la letra de los hermanos Pastrana por reprochar a Sevilla la especulación de una constructora sevillana. Estos saeteros se presentam así como los favoritos rotundos de afición y prensa. Son primeros, por ejemplo, en el Jurado Diario de Diario de Cádiz, con 16 puntos sobre el segundo, una diferencia que sería prácticamente insalvable si fuera el jurado real. Esta puntuación demuestra del alto nivel y regularidad que no han mantenido sus tres rivales: Los que van a coger papas, de José Guerrero Roldán Yuyu; Una chirigota en teoría, los Stephen Hawking de Miguel Ángel Llull, una de las sensaciones del Concurso; y Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción), de Alejandro Pérez El peluca, vigente defensora del primer premio de Los calaíta.

A todo esto se suma esta vez que ambos autores no se enfrentarán a una situación desconocida para ninguno de los dos, pues que ambos ya saben lo que es llegar a la última noche del Concurso como aspirantes al primer premio o favorito de la afición, aunque finalmente la decisión del jurado les apartara de la gloria carnavalera.

No te vayas todavía (2017): el 'pelotazo' que no 'encajó' al sistema de puntos

La chirigota del Bizcocho es uno esos pocos grupos que puede decir con oruglloso: "Nosotros dimos un pelotazo en Cádiz". En el año 2017, con No te vayas todavía, el velatorio de Manué impactó desde preliminares, donde compartió sesión con la comparsa de despedida del mismísimo Antonio Martín, Ley de vida. Con el paso de las sesiones quedó claro que la agrupación no llevaba al Falla sólo una gran y original idea, sino que también la acompañaba de un repertorio de altura en ascendencia conforme avanzaba el Concurso, efectimos de fiambre y caja aparte.

El Bizcocho, a la izquierda, 9 años atrás en No te vayas todavía. / Jesús Marín

En cuartos de final se consagraron con el pasodoble a la mujer en el Carnaval encarnado a su bombista, Alba, una pionera cargando el bombo en una agrupación rodeada de hombres. En semifinales dieron un golpe en la mesa con la letra dedicada a Yuyu, claro referente de la agrupación con el esta noche paradojicamente pelearán por los premios en la segunda agrupación desde que regresara el año pasado al Falla con Los James Bond que da gusto.

Se plantaron en la Gran Final volando a por el primer premio y el muerto disfrazado de Frozen, pero el arrastre de puntos de preliminares les lastró y acabaron terceros. Ganó la chirigota de Cádiz Los del planeta rojo, pero rojo rojo, de José Antonio Vera Luque, en un año en el que el fallo del jurado también fue muy discutido en comparsas. Desde la siguiente edición hasta este, donde se arrastran de nuevo, los puntos de la criba de estreno fueron sustituidos por los no exentos de polémica "Apto" y "No apto", para que no se repitriea la injusticia sufrió la chirigota, que en clasificatorias había quedado la número 17 y a la que hubo que inflar incluso para que estuviera en la última noche. La calle sí la premiaría como la chirigota del año con auténticas procesiones de aficionados detrás del ataud.

Daddy Cadi (2019), a un punto de la 'leyenda' Manolo Santander

La chirigota de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez es la otra sevillana que puede presumir de un pelotazo por derecho. Dos años después de No te vayas todavía, es difícil de medir si su impacto fue mayor que el de ésta porque, aparte de en los adultos, caló también en los niños y adolescentes, un aliciante que hace afición.

El grupo venía en progresión y el año anterior había pisado ya las semifinales con los toreros de Una corrida en tu cara. Esta vez, con tipo de reggaetoneros, cautivó desde que pisó las tablas del Falla en preliminares. A una presentación y un popurrí que enganchaban, tanto por sus músicas de reggaetón como por el torbellino de golpes que tenían (grande la cuarteta de inicio que iban renovando y en la que recordaban a los "viejos maestros"), le acompañaban encima los pasodobles con música de El Lacio Barranco, este año vocal del jurado de Comparasas y Coros, y un estribillo coreado en cada sesión: "Después la culpa pal reggaetón". Muy destacado también su bombista y sus introducciones en los cuplés.

La chirigota Daddy Cadi. / Jesús Marín

La chirigota llegó en cabeza a su la que era su primera Gran Final, pero terminó segunda a sólo un punto de La maldición de la lapa negra, la agrupación que supuso la despedida de Manolo Santander, fallecido unos meses más tarde. Precisamente a él le rindieron homenaje en una de sus letras de semifinales.

Daddy Cadi fue el premio merecido a una trayectoria no siempre correspondida por el jurado, aunque sí por la afición, con agrupaciones como La mare que lo parió (2015), Yo soy presa (2016), Esta chirigota cae bien (2017, con tipo de rey Juan Carlos) o la mencionado Una corrida en tu cara (2018). En el último concurso previo a la pandemia, el de 2020, volvieron a estar entre los semifinalistas con Los gipsy scream. No acuden al Concurso desde 2023 con los bandoleros de La chirigota del barranco, pero parte del grupo no falta a la calle con ilegales como Los Kichi Blinders (2022), Los secos de El Rocío (2024) y Volea a la derecha (2025), con el tipo de Rafa Nadal.