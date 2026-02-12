¿En qué orden actúan la chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! y la comparsa de Alcalá de Guadaíra El patriota en la Gran Final del Falla?
La agrupación de San José de la Rinconada cantará este viernes en décima posición y la alcalareña lo hará la séptima.
La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida y la comparsa de Alcalá de Guadaíra, a la Gran Final del Falla haciendo historia
Ya hay orden de actuación para la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) de este viernes 13 de febrero. Por lo tanto las dos agrupaciones sevillanas que cantarán en la final, la chirigota Ssshhhhh!!! y la comparsa El patriota, ya conocen el puesto entre los 15 grupos que actuarán a lo largo de la larga noche hasta la mañana del sábado.
La primera sevillana en aparecer en la final será la agrupación de Alcalá de Guadaíra, que ha quedado encuadrada en el sorteo de la mañana de este jueves en el segundo bloque. Cantará en séptima posición, después de los Stephen Hawking de Una chirigota en teoría, y antes del cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, ¡Qué no vengan!. Será en el ecuador de la final, pasada la medianoche. Por su parte la chirigota Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida figura en décimo lugar en el tercer bloque, después del coro ADN y antes de la comparsa de Antonio Martínez Ares Los humanos. Será bien entrada la madrugada cuando se jugará sus aspiraciones al primer premio, para que se perfila como candidato incontestable.
Orden de actuación
- Coro El sindicato
- Chirigota Los que van a coger papas
- Comparsa Los invisibles
- Cuarteto Los Latin king (de la calle Pasquín)
- Coro Las mil maravillas
- Chirigota Una chirigota en teoría
- Comparsa El patriota
- Cuarteto ¡Que no vengan!
- Coro ADN
- Chirigota Ssshhhhh!!
- Comparsa Los humanos
- Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
- Coro La esencia
- Chirigota Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)
- Comparsa DSAS3
