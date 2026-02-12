¿En qué orden actúan la chirigota del Bizcocho Ssshhhhh!!! y la comparsa de Alcalá de Guadaíra El patriota en la Gran Final del Falla?

Ya hay orden de actuación para la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) de este viernes 13 de febrero. Por lo tanto las dos agrupaciones sevillanas que cantarán en la final, la chirigota Ssshhhhh!!! y la comparsa El patriota, ya conocen el puesto entre los 15 grupos que actuarán a lo largo de la larga noche hasta la mañana del sábado.

La primera sevillana en aparecer en la final será la agrupación de Alcalá de Guadaíra, que ha quedado encuadrada en el sorteo de la mañana de este jueves en el segundo bloque. Cantará en séptima posición, después de los Stephen Hawking de Una chirigota en teoría, y antes del cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, ¡Qué no vengan!. Será en el ecuador de la final, pasada la medianoche. Por su parte la chirigota Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida figura en décimo lugar en el tercer bloque, después del coro ADN y antes de la comparsa de Antonio Martínez Ares Los humanos. Será bien entrada la madrugada cuando se jugará sus aspiraciones al primer premio, para que se perfila como candidato incontestable.

Un momento de la actuación de El patriota en semifinales. / Lourdes de Vicente

Orden de actuación