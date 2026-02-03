La comparsa de los Blas Infante de Alcalá de Guadaíra se confirma como seria aspirante a las semifinales del Falla

La comparsa de Alcalá de Guadaíra confirmó en la cuarta sesión del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) las buenas sesanciones de su estreno y se perfila como una de las agrupaciones con serias opciones de seguir avanzando en el certamen de coplas el Gran Teatro Falla.

El Patriota, el nuevo grupo con autoría de Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul, y que cuenta entre sus filas con experimentados comparsistas de Alcalá y de de Tocina, volvió a lucir sus potentes y conjuntadas voces para defenser un mensaje andalucista representando al mísmisimo padre de la patria andauza, Blas Infante. Y es que el andalucismo está presente de principio a fin en un repertorio de altura que comienza con una presentación muy emotiva en la que recuerda, desde un "firmamento blanco y verde", que hace 90 años de su asesinato a manos franquistas por "hablar de historia y conocimiento. De federalismo y autonomía. De nuestra cultura y nuestro acento, y la dignidad de Andalucía". Narra así de manera cruda la mañana en la que se lo "llevaron preso por buscar la libertad de su patria Andalucía" y asegura que aunque en "aquella madrugada camino de Carmona" se le "paró el reloj" volvería sin dudar "a pelear" por su patria y rememora como antes de morir gritó "a los cuatro vientos ¡Viva Andalucía libre!".

La comparsa El Patriota. en su pase de cuartos. / Lourdes de Vicente

Mantienen el nivel en los pasodobles. En el primero se digiren a un andaluz que tiene "el don de remover conciencias". "Yo sé que a ti te duele y te lo digo a la cara. Tú que no sales en teles nacionales porque les cuesta entender el habla de un obrero, de uno de abajo. De un tal Manué". Se trata de Manu Sánchez, este año pregonero del Carnaval, del que alaban su "andalucismo" y del que aseguran que es "aire fresco" para su gente, por lo que le piden que deje de lado el "miedo" y vaya "con ese acento al Parlamento mirando de frente al que nos ningunea" y que "el pueblo entero" vea que "Lorca y Blas Infante tienen heredero". Una copla acertada pero con un final algo desmesurado en su comparativa. El segundo, al problema de la vivienda en España, narra la historia de un joven que vuelve a casa de su madre, para la que no quiere "ser una carga" al tiempo que lamenta de que a pesar de tanto como ha "estudiado" ahora tiene que volver "con las maletas". Promete dar "el menos ruido posible" y se avergüenza de su vuelta, en la que al menos quiere aportar tareas domésticas para sentirse "válido". "Gracias por salvarme querida madre, que aún teniendo curro y habiendo estudiado, esta España de mierda me niega el derecho a un techo y tener mi propia vivienda", sentencian.

Manu Sánchez recibe emocionado el pasodoble dedicado por El Patriota. / Lourdes de Vicente

Cuplés de comparsa. Mejor el primero al chat gpt y los diferentes usos que le dan, con remate a que cuando le piden opinión de la agrupación les suelta que tienen dos calvos en la comparsa que son "Blas Implante". En el segundo van a un local de intercambio de parejas con su señora y terminan colgando el abrigo en "un morcón" que sale de la pared.

Corona un gran pase con un popurrí repleto de andalucismo en el que brillan las cuartetas de Andalucía como tierra de acogida y partida de migración, la dedicada al flamenco y la última. Viva Blas Infante, viva Andalucía.