El pasodoble contra la copia de la Feria de Sevilla en Madrid de la comparsa OBDC. Me quedo contigo!

La copia de la Feria de Sevilla que Madrid pondré en pie bajo el nombre de Madrilucía fue protagonista en la tercera sesión de los cuartos de final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) en una de las coplas de la comparsa OBDC. Me quedo contigo!. Su autor, Germán García Rendón lanzó una dura letra para criticar lo que considera un nuevo intento de apropiación cultural andaluz por parte de la capital de España, similar al que ya ocurriera con el flamenco.

Germán García Rendón, con su agrupación en los cuartos de final. / Lourdes de Vicente

El pasosoble, que comienza una entonación que pretende imitar a un pijo madrileño, señala a la iniciativa como una "Feria de Abril para pijos" y "sin acento pobredumbre". "Un vermut con manzanilla. Ole mi arma la Gran Vía, Chamberí viste de luces. Más casetas y con clase, sin albero y con anclaje en césped artificial. Como el agua o calamares, la mejor feria de calle, de Madrid". Progiguen que lo se busca es que "ganan dinero y hagan caja los empresarios" y "que baile Ayuso con el Carapolla (en referencia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida) sevillanas al estilo Malasaña". La comparsa advierte que esta iniciativa no es más que "un copia y pega. Pijas y fama de pasarela robando" la identidad andaluza y augura que quizás mañana se haga lo mismo con "El Rocío o el Carnaval" para apropiarse de las tradiciones de Andalucía, como ya ocurriera con el flamenco, cuya capital llegó a situar la presidenta autonómica en Madrid. "Consumarán la gran traición comprando a muchos de los nuestros" y de lo "venderán que lo inventó un emigrante y que es del pueblo". Sentencian que lo que se busca en que no deslumbren las costumbres andaluzas desligándolas de la alegría de su gente y lo equiparan a lo que hacían "los señoritos" porque "sileciándonos se pudren nuestra cultura y tradición (...) para poderla saquear sin andaluces".

Germán García Rendón es uno de los autores más críticos del Carnaval gaditano. Hasta ahora no ha tenido la oportunidad de cantar en una Gran Final del Falla pero este año parece aspirante a todo con una propuesta añeja si dejar de lado su estilo siempre vanguardista.