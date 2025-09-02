Los bonos consumo se agotan a los 40 minutos de lanzarlos el Ayuntamiento de Sevilla

Una vez más, la venta de los bonos consumo ha sido un rotundo éxito. Los 57.500 que ha lanzado hoy el Ayuntamietno de Sevilla se han agotado en tan solo 40 minuto. Según el consistorio, "gracias a una inversión de 575.000 euros en esta campaña y al sistema ágil que permite adquirir hasta cinco bonos por persona, se ha logrado una rápida movilización del consumo".

Según Álvaro Pimentel, con esta primera campaña, "se generarán más de 2,80 millones de euros en ventas directas en los más de 600 establecimientos adheridos, reforzando la economía local y fomentando un consumo más cercano en el comercio de proximidad".

Los bonos tiene un valor de 25 euros, de los cuales 15 los aporta el consumidor en el momento de la compra (60%), mientras que el Ayuntamiento sufraga los 10 euros restantes (40%). Cada persona podrá adquirir hasta cinco bonos por valor de 125 euros, que podrá canjear en compras con un precio mínimo de 25 euros. A continuación, te explicamos cómo puedes adquirirlos paso a paso.

Plazos y normas para canjear el Bono Sevilla

Los bonos pueden canjearse desde el momento de su adquisición en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña hasta el 1 de octubre. Esta lista se puede consultar en la web oficial del Bono Sevilla, en la que es posible filtrar por código postal, categoría (alimentación, moda, hostelería, servicios, etc) o buscar un negocio en concreto. Una vez vencido ese plazo, no se podrán canjear ni recuperar el dinero invertido de los bonos no utilizados, salvo causa de fuerza mayor.

Asimismo, cada comercio tendrá libertad para establecer el plazo y la forma de devolución de los bienes comprados mdiante el bono, de acuerdo con los derechos del consumidor. En ningún caso se devolverá el importe, sino que el comercio le ofrecerá cambiarlo por otro producto o vale para gastar en las condiciones que determine el establecimiento.

Los consumidores podrán canjear varios bonos en la misma compra hasta el máximo de bonos de los que sea titular. Es decir, no se podrán acumular en la misma compra bonos de distintos titulares. Del mismo modo, el importe de cada bono no podrá fraccionarse. Si el total de la compra es inferior al importe del bono (25 euros), el portador no podrá pagar por él. En cambio, si el importe de compra el superior, el consumidor solamente abonará la diferencia.