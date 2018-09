El ‘boom’ de hoteles de lujo se debe al interés de los fondos de inversión

Los fondos de inversión y los fondos de pensiones que están moviendo el mercado inmobiliario de viviendas también se hallan detrás del boom de hoteles de lujo que vive la capital sevillana, con 20 proyectos de hoteles, la mayoría de alto (cuatro estrellas mínimo) o muy alto estanding, en curso avanzado y muchos en construcción en el casco histórico, Triana, Nervión y San Bernardo. Se pondrán en servicio entre 2019 y 2020, dependiendo de la agilidad de licencias del Ayuntamiento.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, explica que los grandes hoteles son de fondos de inversión que los ponen a disposición de las compañías hoteleras.

“Las compañías hoteleras están vendiendo inmuebles y conservando la explotación porque un hotel de cierto tamaño supone una gran inversión. Hay fondos de pensiones y fondos de inversión interesados en colocar inversión con rentabilidad garantizada, que se dirigen a las compañias hoteleras. Estos fondos compran el hotel y lo dan en arrendamiento durante un periodo largo y la cadena hotelera tiene un hotel sin inmovilizar activos. Eso está ocurriendo masivamente en todos lados y en Sevilla”, aclara.

La cadena hotelera tiene el riesgo de explotación, pero esa operación le permite crecer sin desembolso masivo de capital. De ahí la expansión de las cadenas a nivel internacional, añade Cornax.

Entre esos 20 hoteles en construcción o en trámite avanzado en Sevilla figuran el de la Avenida de la Constitución (antiguo Banco de Andalucía) de la cadena Marriot, que será del nivel más alto de esta prestigiosa cadena; el Barceló de la Plaza del Duque; el Radisson de la Plaza de la Magdalena, que hay que rehacer entero; el Amadora Hoteles del Paseo de Colón, muy avanzado en las obras; el H10 Hoteles de los antiguos almacenes Vilima (calle Acetres y entorno) y el que se construye en el edificio de la antiguo Café Saimaza, entre otros. Algunos pueden ser punteros a nivel europeo en cuanto al concepto y a la calidad, recalca Cornax.

A todo ello se añade el interés de los fondos por hacer un hotel en lugares aún más emblemáticos: el edificio de la antigua comisaría de la Gavidia, la fábrica de tabacos de Altadis y el convento de San Agustín.

A la pregunta de si puede crecer aún más la cifra de hoteles de la capital sevillana, el líder de los hoteleros no lo duda. “La planta hotelera puede crecer en categoría de lujo. Hay muchos estudios de viabilidad enmedio. Los inversores han hecho muchos números y conocen el sector. Cuando deciden hacerlo es porque hay posibilidad de ocuparlos y sacarles una rentabilidad. No va por impulsos”, asegura.

Esos 20 hoteles nuevos aportarán una 800 habitaciones y, si sumamos Altadis y Gavidia, la cifra subirá a las 1.000 y pico habitaciones y a las 1.500 a 1.600 plazas (camas). “Si hacemos el cálculo con los 16 a 20 proyectos que están más avanzados esto sólo supondría un 2% más de la oferta de hoteles, apartamentos y viviendas declaradas”, afirma el presidente de los hoteleros.

Respecto a si hay demanda para estos hoteles de lujo, sostiene que estos está bastante garantizado que la ciudad puede asumir a sus clientes sin que se resienta Sevilla ni la calidad porque “es un producto distinto, no es masiva la oferta, se tienen rendimientos sin grandes ocupaciones y los precios son más altos”. Otra cosa son las viviendas turísticas ilegales: alojamientos descontrolados que no pagan impuestos y pueden vender más barato que nadie.

Hay otros 20 proyectos más buscando solares que saldrán si sigue creciendo el turismo

El ‘boom’ de hoteles no se queda en esos 20. Hay otros 20 proyectos más en tanteo, en proceso de encontrar un solar en Sevilla. Pero que salgan adelante estos últimos dependerá de la coyuntura económica. “Todo va a depender de la evolución del turismo. Las estadísticas dicen que se está produciendo un estancamiento, que no se crece al volumen de antes. Puede que se reconsideren muchos proyectos que ahora están en estudio no muy avanzados, según esa evolución del turismo”, avisa Cornax.

“Ahora mismo estamos en un momento de cambio y lo que hay que procurar por todos los medios es que no descienda el número de turistas y que los turistas tengan mayor poder adquisitivo. O sea, crecer en calidad no en cantidad”, concluye.