La borrasca Claudia llega a su fin: estos son los municipios de Sevilla en los que más va a llover este lunes

La borrasca Claudia ha dejado tras de sí un panorama de lluvias generalizadas en Andalucía. Ahora empieza a retirarse poco a poco, cediéndole el paso a una masa de aire muy frío que provocará un acusado descenso de las temperaturas. Por el momento, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, este lunes 17 de noviembre se presenta con precipitaciones en amplias zonas de la comunidad.

De acuerdo con las previsiones, la lluvia irá amainando en las últimas horas del día. Asimismo, la Agencia mantiene un aviso amarillo activo en la sierra norte y la campiña sevillana, que permanecerá en vigor hasta las 11:59 horas de la mañana. "A partir del martes y hasta el final de la semana, apenas se esperan precipitaciones en Andalucía", prosigue el organismo, ante el cambio de tiempo que se avecina. Eso sí, "habrá una bajada significativa de temperaturas hacia el jueves - viernes, para empezar a subir de nuevo en torno al domingo".

Municipios de Sevilla en los que más va a llover

Como podemos observar en el mapa de la Aemet, la lluvia se mantiene este lunes 17 de noviembre en Sevilla, afectando especialmente a áreas del norte y este de la provincia. Las primeras horas serán las más intensas, con posibilidad de tormenta en zonas como Guadalcanal (95%), Constantina (100%) o Sevilla (100%), hasta el mediodía.

Progresivamente, el frente se irá desplazando a las localidades del sureste, con un 100% de probabilidades en Morón de la Frontera, entre las 12:00 y las 18:00 horas. Durante esa misma franja horaria, se verán también afectadas localidades como Écija (85%), Estepa (100%), Osuna (100%), Lantejuela (90%) o Montellano (100%). Mientras tanto, en la capital hispalense se espera únicamente un 35% de probabilidades.

A partir de las 18:00 horas, las precipitaciones disminuyen de manera generalizada. Los modelos apuntan a porcentajes inferiores al 15% en la mayoría de las zonas antes mencionadas. Por lo tanto, se disipa el temporal para dar comienzo a una semana más estable.

De la borrasca Claudia a la bajada de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas previstas, la Aemet anuncia un notable descenso que llegará con la jornada del jueves 20 de noviembre. Este se observará especialmente en las mínimas, que bajarán a los 0ºC en Sevilla capital. Las máximas, que hasta el miércoles rozan los 20ºC, desciende entonces hasta los 14ºC durante el fin de semana.

Por su parte, Guadalcanal no subirá por encima de los 9ºC, un valor similar a los de otras localidades del norte, como Constantina (10ºC), Alanís (9ºC) o Cazalla de la Sierra (10ºC), donde incluso las mínimas llegarán a posicionarse bajo cero (-2ºC).

Por el momento, este lunes es "el último día en Andalucía bajo el episodio de precipitaciones provocado por la Borrasca Claudia" y se presenta con una situación térmica generalizada que oscila en torno a los 18ºC - 20ºC de máxima en Morón de la Frontera, Sevilla capital, Écija o Lebrija; y unas mínimas que descienden hasta los 9ºC en algunas zonas de la pronvincia.